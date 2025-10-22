ข่าว

เตือนภัย! หนุ่ม 23 ผอมซูบ-อ่อนแรง หลังดื่มน้ำสมุนไพรแทนน้ำเปล่า เพจดังย้ำอันตรายระยะยาว

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:26 น.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Jirasak Prayonghom ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวอุทาหรณ์วัยรุ่นน้ำท่อม เพื่อหวังเตือนภัยถึงอันตรายของการดื่มน้ำต้มสมุนไพรแทนข้าวแทนน้ำ จนร่างกายผอมซูบ เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

“#เตือนภัยวัยรุ่นน้ำต้ม เคสนี้รับแจ้งชาย 23 ปี เหนื่อย อ่อนเพลีย ผอมซูบหนังหุ้มกระดูก เจ้าตัวให้ข้อมูลว่า ตัวเองดื่มน้ำต้มมาระยะนานพอสมควร โดยที่แทบจะไม่ดื่มน้ำเปล่าเลย ทานข้าวได้น้อยเก็บเก็บอยู่แต่ในห้องพัก (สภาพห้องมีทั้งขวดน้ำต้มและขวดปัสสาวะ ขยะ แก้วชานม กล่องข้าว ส่งกลิ่นเหม็นเต็มห้อง) เจ้าตัวไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่พิมพ์โทรศัพท์

เคสนี้เจ้าของหอพักจะทำการซ่อมบำรุงหอพักเลยขึ้นไปพบชายดั่งกล่าวนอนอยู่ในกองขยะขวดน้ำต้ม #สภาพผอมแห้งอิดโรยมาก ๆ ตาลอย พูดจาสับสน สภาพชายป่วยดังกล่าวคาดว่าตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน (ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานที่หอพักดังกล่าวนะครับ) #ภาพและเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างไรแค่บอกกล่าวเตือนภัยครับ”

ขณะเดียวกันทางด้านเพจ Drama-addict ก็ได้มีการแชร์โพสต์เตือนภัยดังกล่าว พร้อมอธิบายและให้ความรู้กับเคสหนุ่ม 23 กินแต่น้ำสมุนไพรต้มจนหนังหุ้มกระดูกว่า “น้ำต้ม น่าจะหมายถึงน้ำต้มสมุนไพรที่เรารู้กัน พวกน้ำต้มพวกนั้น จะมีผลข้างเคียงระยะยาวได้ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ผิวแห้ง ผิวคล้ำ ปากคล้ำ น้ำหนักลด ในบางรายอาจพบปัญหาที่ตับ และลำไส้ได้”

อ้างอิงจาก : FB Jirasak Prayonghom, Drama-addict

