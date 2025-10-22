ข่าวการเมือง

เพจดัง ขอโทษ “พลเอกวิชญ์” โพสต์ทำเข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 08:51 น.
57

เพจ CSI LA ขอโทษ พลเอกวิชญ์ โพสต์เข้าใจผิด เอี่ยวสแกมเมอร์ หลังจากโพสต์ติดภาพของ พลเอกวิชญ์ ไปด้วย เพจดังอธิบายไม่ได้ตรวจละเอียด

จากกรณีที่นายณัฐพล ทองคำ ทนายความที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่ เพจ CSI LA ได้โพสต์ กรณีการกล่าวหาเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยใช้ข้อความว่า “ให้ภาพมันเล่าเรื่อง บอร์ดไทย 3 คนที่เป็นสะพานเชื่อมการเมือง–การเงินข้ามพรมแดน BIC Group ของเขมร

1.วรภัค ธันยาวงษ์ ปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2.อารีพงษ์ ภู่ชะอุ่ม อดีต ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปัจจุบัน ประธานบอร์ด Maybank Securities (Thailand)

3.วิสนุ ปราสาททองโอสถ อดีต ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ (ตร.), ปัจจุบัน ประธานกลุ่มบริษัท Finansia

นายณัฐพล กล่าวต่อว่าแม้ว่าในเพจดังกล่าว ไม่ปรากฏชื่อพลเอกวิชญ์ แต่ก็ได้ใส่ภาพ พร้อมระบุข้อความ “เปิดตัวทีมกุนซือ เจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา” ซึ่งทำให้สังคมเข้าใจผิดว่า พลเอกวิชญ์ เข้าไปมีส่วนกับกระบวนการดังกล่าว ขอยืนยันว่า พลเอกวิชญ์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว แม้ล่าสุดเพจดังกล่าวจะลบรูปภาพออกไปแล้ว แต่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้ว เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ในชั้นนี้จึงขอสงวนสิทธิทางกฎหมาย ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น

ล่าสุดทางเพจ CSI LA โพสต์ว่า “เพจ CSI LA ขอชี้แจงและขอโทษ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ด้วยครับ

ในโพสต์ก่อนหน้านี้ ทางเพจใช้ภาพที่มีท่านอยู่ด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่อย่างใด

ความจริงคือเพจต้องการพูดถึงเฉพาะ นายอารีพงศ์ เท่านั้น แต่ภาพที่เลือกใช้มีท่านติดมาด้วยโดยไม่ได้ตรวจให้ละเอียดพอ
เพจขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนาจะกล่าวหา หรือทำให้ท่านเสียชื่อเสียง และต้องขออภัยอย่างจริงใจต่อท่านมา ณ ที่นี้ครับ

ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้เพจ CSI LA เสมอครับ”

