ที่ประชุม IPU เห็นชอบ “ปราบสแกมเมอร์” เป็นวาระเร่งด่วน เขมรไม่ร่วมประชุม
ไทยทำสำเร็จ! ที่ประชุม IPU เห็นชอบ “ปราบสแกมเมอร์” เป็นวาระเร่งด่วน ชี้ปัญหาดังกล่าวส่งกระทบวงกว้าง ด้านเขมรไม่ร่วมประชุม
นาย รังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สำเร็จในชั้นแรก IPU หรือสหภาพรัฐสภา ลงมติสนับสนุน 2 ใน 3 ของทั้งหมด ต่อข้อเสนอวาระเร่งด่วนเรื่องสแกมเมอร์ของประเทศไทย วาระที่ประเทศไทยเสนอกำลังเป็นที่จับตามองระดับโลกครับ”
โดยที่ประชุม IPU ลงคะแนนเสียงขอให้ “อาชญากรรมองค์กรและอาชญากรรมไซเบอร์” เป็นวาระเร่งด่วนในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ของ IPU เพียงเรื่องเดียวในปีนี้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 850 เสียง และไม่เห็นด้วย 200 เสียง
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ในวงกว้าง จึงต้องการให้รัฐสภาทั่วโลกรับทราบ และแสดงบทบาทร่วมกัน ในการจัดการปัญหาภายใต้กรอบนิติบัญญัติ
ญัตติดังกล่าวว่าด้วยเรื่องการดำเนินการของรัฐสภา เพื่อต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ, อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตย และความมั่นคงของมนุษย์ เสนอต่อที่ประชุมโดย รัฐสภาไทย, อาร์เจนตินา, ชิลี, โปแลนด์ และสวีเดน และได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มละตินอเมริกา และแคริบเบียน และกลุ่มทเวลฟ์พลัส
อย่างไรก็ตามทางประเทศกัมพูชา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ร่วมโหวตในครั้งนี้ ขณะที่ชาติที่ลงเสียงคัดค้านคือรัสเซีย โดยชี้ว่าเป็นการผิดขั้นตอน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ IPU ยืนยันว่าไม่ผิดขั้นตอนแต่อย่างใด
