ไทยเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการ 23 ต.ค.นี้ กทม.ต่ำสุด 18-20 องศา
กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการ 23 ต.ค. นี้ กทม. มีลุ้นอุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาฯ ขณะที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก
21 ตุลาคม 2568 นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แถลงข่าวในนามกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้ประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569
นางสาวสุชาดาชี้แจงว่า สภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนในขณะนี้ได้เข้าเกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทิศทางลมระดับล่างที่เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ และปริมาณฝนที่ลดลง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ก่อนจะหนาวเย็นขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นไป
สำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของฤดูหนาวปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ 1 องศาเซลเซียส และจะมีความหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึง มกราคม 2569
ภาคเหนือและภาคอีสาน
บริเวณยอดดอย ยอดภู และเทือกเขา จะเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง ได้ในบางพื้นที่ เช่น ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ หรือ ภูเรือ จ.เลย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโอกาสสัมผัสอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวนี้ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้อากาศเย็นสบายมากขึ้น เหมาะสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ภาคใต้
ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และพายุหมุนเขตร้อนที่อาจพัดผ่านเข้ามาได้ในช่วงดังกล่าว
อ้างอิงจาก: กรมอุตุนิยมวิทยา
