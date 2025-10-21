ข่าวดาราบันเทิง

ไปต่อไม่ไหว หมอริท ประกาศปิดคลินิก สาขาขาดทุน 3 ปีเต็ม ลั่น ทำดีที่สุดแล้ว

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:14 น.
ทำดีที่สุดแล้ว! หมอริท เรืองฤทธิ์ ประกาศปิดกิจการถาวร คลินิกสาขาในห้างดังพระราม 3 ขาดทุน 3 ปีเต็ม แฟนคลับร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจ

นับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ขอเดินทางตามฝันที่เรียนมา อย่าง หมอริท เรืองฤทธิ์ หรือ หมอริท เดอะสตาร์ โดยเจ้าตัวได้เปิดคลินิกเสริมความงามตามที่ได้เรียนมา ทั้งยังได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากเหล่าแฟนคลับ จนทำให้เขาสามารถขยายสาขาไปได้มากถึง 9 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

ล่าสุดดูเหมือนว่าพิษเศรษฐกิจจะเล่นงาน หมอริท เข้าแล้ว เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปสุดเศร้าลงในช่องติ๊กต็อกของตัวเอง โดยได้ประกาศ ปิดกิจการ THE RITZ CLININC สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 เนื่องจากขาดทุนตลอด 3 ปีเต็ม ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าพยายามทำทุกวิถีทางแล้วที่จะยื้อคลินิกสาขานี้เอาไว้ แต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายจึงต้องปิดกิจการลงจริง ๆ อย่างถาวร ท่ามกลางกำลังใจของแฟน ๆ ที่ส่งผ่านมายังกล่องคอมเมนต์ใต้คลิป

“สาขานี้ขาดทุน ขาดทุนเลย เป็นสาขาเดียวที่ขาดทุน นอยด์ พูดแล้วนอยด์ หลายๆ คนบอกว่า คลินิกริทเปิดง่าย ไปเปิดที่ไหนก็ปัง ไม่ใช่เสมอไป นี่คือความลับของเราที่ไม่เคยบอกเลยว่า สาขาเทอมินอลพระราม3 เป็นสาขาที่เราไม่เคยประสบความสำเร็จเลย ตั้งแต่ Day1 จนถึงปัจจุบันนี้

มันก็มีความยากลำบากของมันอยู่ เราก็แก้เกม แก้กลยุทธมาเรื่อย ๆ เธอรู้ไหมว่าฉันลดพนักงานก็แล้ว ผู้จัดการสาขานี้ไม่มีนะ ต้องใช้ผู้จัดการสาขาพระราม 2 มาช่วยควบดูสาขานี้ ลดทุกอย่างลง แต่เครื่องมือไม่ลดนะ เครื่องมือคุณภาพมาตรฐาน คุณหมอไม่ลด ลดแค่เวร จำนวนเวรคุณหมอลดลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทำทุกวิถีทางเพื่อพยุงสาขานี้จนอยู่รอดมาถึงวันสุดท้ายของสัญญาวันนี้ ไม่ง่ายอย่างที่คิด

น้องพนักงานก็ยังอยู่กับเราต่อครับ เราจะมีการมูฟพนักงานให้ไปสาขาที่ใกล้บ้าน ใกล้แถวนี้ ก็จะมาสาขาพระราม 2 กับ ICS ให้เขาเลือกไป ก็ยังทำงานอยู่ที่เดอะริทต่อเหมือนเดิม”

@p.ritzza

ชีวิตคนเราไม่มีคำว่าประสบความสำเร็จเสมอไป #พี่ริทรับจบ #ritz_rueangritz #ritz #fyp #ปิดกิจการถาวร

♬ ภาพจำแห่งการจากลา – Black Project

TikTok @p.ritzza

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 13:43 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 14:14 น.
