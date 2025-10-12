ดีอีสั่งกรมอุตุฯ ระวังฝนหนัก 12-18 ต.ค.นี้ เน้นบูรณาการข้อมูล “เตือนภัยแม่นยำ”
เฝ้าระวังฝนตกหนัก 12-18 ตุลาคม 2568 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสภาพอากาศใกล้ชิด ย้ำ ! แจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสียหายจากฝนเทหนัก พร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยแม่นยำ ทันสมัย
วันนี้ (12 ต.ค.68) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สั่งกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสียหายจากฝนตกหนัก พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้การแจ้งเตือนภัยแม่นยำและทันสมัย
ในช่วงวันที่ 12 – 13 และ 17 – 18 ตุลาคม ภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนวันที่ 14 – 16 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และมากกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำฝนสะสม ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขณะที่รายงานฝนสะสม 24 ชม.ที่ผ่านมา (11 ต.ค. 68) ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 11 ต.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 12 ต.ค. 68 มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 70.5 มม.ที่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ปริมาณฝนสะสม 24 ชม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานจากสำนักการระบายน้ำ (ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 11 ต.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. ของวันที่ 12 ต.ค. 68) มีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 40.0 มม. ที่จุดช.แอนเน็กซ์ เขตสายไหม
อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (11 ต.ค. 68) วัดได้ 35.4 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน, อ.เมื่องแพร่ จ.แพร่ และ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
อุณหภูมิสูงสุดบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวานนี้ (11 ต.ค. 68) วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ เช็กชื่อ 4 อำเภอชายแดน ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000
- กรมอุตุฯ ออกแถลง พายุแมตโม ฉบับสุดท้าย เตือน 7 จังหวัดเจอฝน
- กรมอุตุฯ เตือน พายุ บัวลอย อ่อนกำลังแต่ยังทำทั่วไทยฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: