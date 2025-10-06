ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน
บทสรุป “พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี” ไม่ยอมยื่นมือรับเงิน ผู้ใช้บริการอัดคลิปโวย ก่อนดิจิตอลฟุตปริ้นต์ทำงาน วีรกรรมเก่าเจอขุดแฉ เหตุจำหน้าและนิสัยเสียๆ ได้แม่น
จากกรณีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ปจนขุดวีรกรรมฉาวของ พนง.เก็บเงินค่าทางด่วนซึ่งปรากฏพฤติกรรมคล้ายจะไม่เหมาะสม เมื่อไม่ยอมยื่นมือมารับค่าผ่านทางกับผู้ใช้บริการที่พยายามส่งเงินค่าผ่านทางไปให้ กระทั่งเกิดกากระทบกระทั่งอัดคลิปวิดีโอมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ จนต่อมามีคนใช้รถใช้ถนนจำนวนมากรุมแฉนิสัยสุดทน
“ดราม่าพนักงานเก็บค่าผ่านทางคนนี้ หลายคนที่ผ่านด่านนี้บ่อยๆ เจอประจำว่าต้องยื่นเงินให้ถึงมือพี่เขาในตู้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ยินยอมรับเงินหรือจะทำพฤติกรรมอื่นแย่ๆ ใส่ตามมา” เนื้อหาที่เพจท่านเปาลงไว้เมื่อ 4 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ก่อนที่เวลาไม่นานเสียงระดมสวดจากทั่วทุกสารทิศจะกระหน่ำเข้ามา อาทิ
“ขาประจำคับคนนี้ บางทีมันหยิกมือด้วย เมือก่อนอยู่ด่านงามวงศ์วานคับ ผมก็เคยโดยประจำคับหลังๆ แลกเหรียญปาเหรียญใส่ตู้มันเลยคับ เอาใบเสร็จก่อนด้วยนะค่อยปา ให้ไล่เก็บเอง สันดาXเสียจริงไอ้ตัวนี้!”
อย่างไรก็ดี ล่าสุดต้นสังกัดของพนักงานในคลิปออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย โดยอธิบายที่มาที่ไปของคลิปดังกล่าว อันดับแรกนั้นเป็นเหตุการณ์เก่า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ทำการเรียกพนง.เก็บค่าผ่านทางที่ถูกวิพากษ์จารณ์มาทำการตักเตือนไปแล้ว ขณะเดียวกันยังได้ฝากผู้ใช้บริการถ้าพบเหตุการณ์ไม่เมหาะสมเช่นนี้อีกให้แจ้งเรื่องเข้ามาได้ตลอดเวลา
ถามกันมาเยอะ พนักงานเก็บค่าทางด่วน เงินเดือนเท่าไหร่ ?
สำหรับอัตราค่าตอบแทน “พนักงานเก็บเงินค่าทางด่วน” โดยรวมประมาณ 14,000 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด 150 บาทต่อผลัด (เฉลี่ยต่อเดือน 22 ผลัด เป็นเงินประมาณ 3,300 บาท)
การทำงานแบ่งเป็นกะวันละ 3 ผลัด
- ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น.
- ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น.
- ผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น.
สวัสดิการพนง.เก็บค่าผ่านทาง
- มีวันหยุด 8 วันต่อเดือน พร้อมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
- บริการรถรับ-ส่งไปยังด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ปฏิบัติงาน
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือสมรส
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- พลังโซเชียล แฉเดือด คนเก็บค่าทางด่วน ขี้เกียจรับตังค์ คนขับสวดสนั่นคิดว่าเจอคนเดียว
- คลิปก่อนชนยับ 10 คัน บนทางด่วน รถหรูซิ่งชนแหลก ตร.เรียกสอบปากคำวุ่น
- ซวยแล้วไง พนง.เก็บค่าทางด่วนวีนลูกค้า โดนโทษภาคทัณฑ์ ชาวเน็ตลั่น ออกสถานเดียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: