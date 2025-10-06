ข่าว

ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 16:39 น.
90
พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี ไม่รับเงิน
แฟ้มภาพ

บทสรุป “พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี” ไม่ยอมยื่นมือรับเงิน ผู้ใช้บริการอัดคลิปโวย ก่อนดิจิตอลฟุตปริ้นต์ทำงาน วีรกรรมเก่าเจอขุดแฉ เหตุจำหน้าและนิสัยเสียๆ ได้แม่น

จากกรณีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ปจนขุดวีรกรรมฉาวของ พนง.เก็บเงินค่าทางด่วนซึ่งปรากฏพฤติกรรมคล้ายจะไม่เหมาะสม เมื่อไม่ยอมยื่นมือมารับค่าผ่านทางกับผู้ใช้บริการที่พยายามส่งเงินค่าผ่านทางไปให้ กระทั่งเกิดกากระทบกระทั่งอัดคลิปวิดีโอมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ จนต่อมามีคนใช้รถใช้ถนนจำนวนมากรุมแฉนิสัยสุดทน

“ดราม่าพนักงานเก็บค่าผ่านทางคนนี้ หลายคนที่ผ่านด่านนี้บ่อยๆ เจอประจำว่าต้องยื่นเงินให้ถึงมือพี่เขาในตู้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ยินยอมรับเงินหรือจะทำพฤติกรรมอื่นแย่ๆ ใส่ตามมา” เนื้อหาที่เพจท่านเปาลงไว้เมื่อ 4 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา ก่อนที่เวลาไม่นานเสียงระดมสวดจากทั่วทุกสารทิศจะกระหน่ำเข้ามา อาทิ

“ขาประจำคับคนนี้ บางทีมันหยิกมือด้วย เมือก่อนอยู่ด่านงามวงศ์วานคับ ผมก็เคยโดยประจำคับหลังๆ แลกเหรียญปาเหรียญใส่ตู้มันเลยคับ เอาใบเสร็จก่อนด้วยนะค่อยปา ให้ไล่เก็บเอง สันดาXเสียจริงไอ้ตัวนี้!”

อย่างไรก็ดี ล่าสุดต้นสังกัดของพนักงานในคลิปออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อย โดยอธิบายที่มาที่ไปของคลิปดังกล่าว อันดับแรกนั้นเป็นเหตุการณ์เก่า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ทำการเรียกพนง.เก็บค่าผ่านทางที่ถูกวิพากษ์จารณ์มาทำการตักเตือนไปแล้ว ขณะเดียวกันยังได้ฝากผู้ใช้บริการถ้าพบเหตุการณ์ไม่เมหาะสมเช่นนี้อีกให้แจ้งเรื่องเข้ามาได้ตลอดเวลา

ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

ถามกันมาเยอะ พนักงานเก็บค่าทางด่วน เงินเดือนเท่าไหร่ ?

สำหรับอัตราค่าตอบแทน “พนักงานเก็บเงินค่าทางด่วน” โดยรวมประมาณ 14,000 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษจากการทำงานเป็นผลัด 150 บาทต่อผลัด (เฉลี่ยต่อเดือน 22 ผลัด เป็นเงินประมาณ 3,300 บาท)

การทำงานแบ่งเป็นกะวันละ 3 ผลัด

  • ผลัดที่ 1 เวลา 06.00 – 14.00 น.
  • ผลัดที่ 2 เวลา 14.00 – 22.00 น.
  • ผลัดที่ 3 เวลา 22.00 – 06.00 น.

สวัสดิการพนง.เก็บค่าผ่านทาง

  • มีวันหยุด 8 วันต่อเดือน พร้อมสวัสดิการที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน
  • บริการรถรับ-ส่งไปยังด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ปฏิบัติงาน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลือสมรส
  • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
  • เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
ตอบสงสัย 'พนักงานเก็บค่าทางด่วน' มาทำงานยังไง ไม่ได้มุดท่อ โรยตัว อย่างที่คิด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

อ่านข่าวเพิ่มเติม



