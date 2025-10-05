ข่าว

พลังโซเชียล แฉเดือด “คนเก็บค่าทางด่วน” ขี้เกียจรับตังค์ คนขับสวดสนั่นคิดว่าเจอคนเดียว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 12:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 13:25 น.
223
คนเก็บค่าผ่านทาง ไม่ยื่นมือรับเงิน
แฟ้มภาพ

คนเก็บค่าทางด่วน เหมือนขี้เกียจ ! ไม่อยากมาทำงาน ดราม่าสนั่นคล้ายไม่อยากยื่นมือมารับตังค์จนคนขับรถยนต์ไปถึงผู้ที่เคยใช้บริการ สวดยับร่ายยาวนิสัยเสียแบบนี้ คิดว่าเจอคนเดียว

เรียกว่าจู่ๆ ก็โผล่มาเป็นประเด็นร้อน เนื่องจากผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะคนต้องขับขึ้นทางด่วนหรือต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษอยู่เป็นประจำดันจดจำได้ทั้งใบหน้าและพฤติกรรรมสุดจะทนของพนักงานเก็บค่าผ่านทางรายหนึ่ง ที่ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปาบุ้นจิ้น” โพสต์คลิปแสดงให้เห็นถึงการกระทำของพนง.เก็บเงินค่าทางด่วนกำลังโต้เถียงกับ “คนขับรถยนต์” ซึ่งกำลังยื่นเงินชำระค่าผ่านทางมาให้พร้อมๆ กับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดและไม่พอใจอย่างหนัก

“ดราม่าพนักงานเก็บค่าผ่านทางคนนี้ หลายคนที่ผ่านด่านนี้บ่อยๆ เจอประจำว่าต้องยื่นเงินให้ถึงมือพี่เขาในตู้ ไม่งั้นจะไม่รับเงิน หรือจะทำพฤติกรรมอื่นแย่ๆ ใส่ตามมา”

หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ไม่นาน ปรากฏมีคนเข้ามาแฉถึงนิสัยของพนง.เก็บเงินรายนี้ ซึ่งมักจะมีปัญหาตอนยื่นเงินชำระค่าผ่านทางเป็นประจำ

หลายคนที่เคยเจอเข้ามาพิมพ์ว่า จดจำใบหน้าและกริยาที่สุดทนเหมือนไม่อยากมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบต้นทางของคลิปวิดีโอึงทราบว่า เหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วกว่า 2 เดือน แต่ด้วยความที่ว่าเพจสื่อออนไลน์ได้หยิบคลิปมารีรันอีกรอบ กระทั่งเกิดเป็นดราม่าเนื่องจากมีบุคคลในโลกโซเชียลจำนวนมากแห่กันเข้าไปรุมสับนิสัยเสียของคนเก็บเงินคู่กรณีนั้นช่างน่าเหลืออดแก่ผู้ใช้บริการจริงๆ

“สงสัยต้องลงด้านนี้แล้วมั้ง ! งานนี้ ขี้เขียจทำงานขนาดนั้นเลยไง สายบริการสังคม” แคปชั่นเจ้าของเรื่องซึ่งลงคลิปต้นฉบับไว้เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยต่อมาคอมเมนต์ช่วยกันแฉก็ระดมเข้ามา อาทิ “คนนี้กวนXXXมาตั้งนานแล้ว ผมเคยโดน” , “ไอตัวนี้กวนส้นXXXจริง ละปากนี่ดีสุดๆ” , “ผมก็เคยโดนครับคนนี้จำหน้าได้เลยครับ”

“ขาประจำคับคนนี้ บางทีมันหยิกมือด้วย เมือก่อนอยู่ด่านงามวงศ์วานคับ ผมก็เคยโดยประจำคับหลังๆ แลกเหรียญปาเหรียญใส่ตู้มันเลยคับ เอาใบเสร็จก่อนด้วยนะค่อยปา ให้ไล่เก็บเอง สันดาXเสียจริงไอ้ตัวนี้!”

“ตัวนี้เจอประจำยื่นจนสุดมือมือหงิกอยู่ในป้อม ไม่ขยับเลย”

“ไล่ออกไปเถอะครับคนแบบนี้หาคนอื่นที่อยากทำมาทำแทน”

“ถ้ามันเหนื่อยมากก็ไปพักเถอะ หางานใหม่ทำอาจจะสบายกว่านี้ งานที่ทำอยู่มันหนักไปไม่ไหวหางานใหม่ทำดีกว่าเนาะ”

“พนักงานบางคนกูนี่ ชิดแล้ว ชิดแทบเบียด ยื่นให้สุดๆแล้ว ยังไม่อยากขยับตังเลย เหมือนทนๆทำงานไปวันๆ ทำงานแบบไร้จุดหมาย”

ภาพ @Facebook

ถึงตรงนี้ แม้เสียงส่วนมากจะมารุมแฉพนง.ที่กำลังเป็นประเด็นกันทะลักเดือด แต่อีกมุมก็เตือนสติคนขับรถด้วยว่า ทางออกที่ดีควรแจ้งไปยังต้นสังกัดมากกว่าจะหยิบมือถือถ้่ายคลิปเพราะอาจเสี่ยงต่อกฎหมาย PDPA เอาง่ายๆ อย่างไรก็ตามคนอีกจำนวนมากก็เสนอทำนองควรมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่นั้นถูกต้องแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานบริการประชาชนก็ต้องให้เรียบร้อยด้วย และรวดเร็วว่องไว ไม่ใช่ให้ประชาชนมาคอยตำหนิและถ่ายคลิปแบบนี้

“พวกคุณคิดว่าไงครับชาวโลกออนไลน์สมควรหรือไม่หรือไม่เห็นสมควรยังไงต่างคนก็ต่างความคิดแต่ที่ผมดูในคลิปแล้วมันก็จริงนะบางทียื่นไปเกือบสุดแขนแต่ไม่ยอมรับเงินสักที มัวแต่กดหรือทำอะไรอยู่ไม่รู้นะแทนที่จะรับตังค์แล้วก็รีบส่งบิลให้กับประชาชนจะได้ออกเดินทาง เพราะคุณเห็นไหมว่า บางทีนะช้าจนรถติดยาวบนทางด่วน คิดว่าไงครับผู้ที่เห็นต่าง” (ดูคลิป).

ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ยอดตายตึกโรงเรียนอินโดนีเซียถล่มพุ่ง 36 ศพ-ยังสูญหายอีก 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 36 โศกนาฏกรรมตึกโรงเรียนอินโดฯ ถล่ม เร่งค้นหา 27 ชีวิตใต้ซาก

15 วินาที ที่แล้ว
เบนสมิธ รังสิมันต์โรม ทนายความ ข่าวการเมือง

จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน

46 นาที ที่แล้ว
รมว.สุชาติ สั่งยึดสิงโตอินฟลูฯ ดัง หลังหลุดขย้ำเด็กเรียกเก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต ข่าว

อินฟลูฯ ดัง ถูกสั่งยึดสิงโต หลังหลุดกรงขย้ำเด็ก เจอโทษหนัก-เก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

49 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่จางแม่เมาะ ข่าว

สั่งย้ายด่วน “ครูฟุตเหล็กตีหน้าเด็กป.1” 14 ครั้ง มีผลพรุ่งนี้ ใบวิชาชีพรอคุรุสภาพิจารณา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของสิงโตเปิดใจขอโทษ-พร้อมเยียวยา หลังหลุดขย้ำเด็ก 11 ขวบ ข่าว

สาเหตุ สิงโตหลุดกรงขย้ำเด็ก 11 อินฟลูคนดังขอโทษผู้บาดเจ็บ พร้อมเยียวยาทุกอย่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนุก สิงห์มาตร เจ้าของเพลงลูกเทวดาขึ้นแท่นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข่าว

สนุก สิงห์มาตร เจ้าของเพลงฮิต ลูกเทวดา นั่งเก้าอี้ ผอ. ยศวิชาการไม่ธรรมดาสำนักวิชาการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริงโดนชก ข่าวอาชญากรรม

สิ้นลายอดีตแชมป์มวยโลก “อำนาจ รื่นเริง” เมาหนัก! วัยรุ่นห้ามไม่ฟัง สุดท้ายลงไปกอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซบีย่า พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเก็บค่าผ่านทาง ไม่ยื่นมือรับเงิน ข่าว

พลังโซเชียล แฉเดือด “คนเก็บค่าทางด่วน” ขี้เกียจรับตังค์ คนขับสวดสนั่นคิดว่าเจอคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม บันเทิง

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า ข่าว

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบถูกสักคำอุบาทว์ หลายคนห่วงแผลเป็นกลางหน้า แม้ได้ชีวิตใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักของไทย เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย ดร.อัมมาร ยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60% เศรษฐกิจ

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอม อิศรา เปิดใจครั้งแรก หลังสกู๊ตเตอร์หลังล้มเจ็บหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง สิงโตคนดัง หลุดกรง กัดเด็ก ป.5 เจ็บสาหัส ข่าว

สิงโตคนดังกัดเด็กเจ็บสาหัส ชาวบ้านหวาดกลัว ต้นอ้อ ซัด ใช้กรงเลี้ยงไก่ขังสัตว์ป่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย ข่าวอาชญากรรม

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่ ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 12:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 13:25 น.
223
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดตายตึกโรงเรียนอินโดนีเซียถล่มพุ่ง 36 ศพ-ยังสูญหายอีก 27 ราย

ดับพุ่ง 36 โศกนาฏกรรมตึกโรงเรียนอินโดฯ ถล่ม เร่งค้นหา 27 ชีวิตใต้ซาก

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
เบนสมิธ รังสิมันต์โรม ทนายความ

จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568

นาโปลี พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568

เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
Back to top button