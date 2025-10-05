พลังโซเชียล แฉเดือด “คนเก็บค่าทางด่วน” ขี้เกียจรับตังค์ คนขับสวดสนั่นคิดว่าเจอคนเดียว
คนเก็บค่าทางด่วน เหมือนขี้เกียจ ! ไม่อยากมาทำงาน ดราม่าสนั่นคล้ายไม่อยากยื่นมือมารับตังค์จนคนขับรถยนต์ไปถึงผู้ที่เคยใช้บริการ สวดยับร่ายยาวนิสัยเสียแบบนี้ คิดว่าเจอคนเดียว
เรียกว่าจู่ๆ ก็โผล่มาเป็นประเด็นร้อน เนื่องจากผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะคนต้องขับขึ้นทางด่วนหรือต้องชำระค่าผ่านทางพิเศษอยู่เป็นประจำดันจดจำได้ทั้งใบหน้าและพฤติกรรรมสุดจะทนของพนักงานเก็บค่าผ่านทางรายหนึ่ง ที่ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ท่านเปาบุ้นจิ้น” โพสต์คลิปแสดงให้เห็นถึงการกระทำของพนง.เก็บเงินค่าทางด่วนกำลังโต้เถียงกับ “คนขับรถยนต์” ซึ่งกำลังยื่นเงินชำระค่าผ่านทางมาให้พร้อมๆ กับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดและไม่พอใจอย่างหนัก
“ดราม่าพนักงานเก็บค่าผ่านทางคนนี้ หลายคนที่ผ่านด่านนี้บ่อยๆ เจอประจำว่าต้องยื่นเงินให้ถึงมือพี่เขาในตู้ ไม่งั้นจะไม่รับเงิน หรือจะทำพฤติกรรมอื่นแย่ๆ ใส่ตามมา”
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ไม่นาน ปรากฏมีคนเข้ามาแฉถึงนิสัยของพนง.เก็บเงินรายนี้ ซึ่งมักจะมีปัญหาตอนยื่นเงินชำระค่าผ่านทางเป็นประจำ
หลายคนที่เคยเจอเข้ามาพิมพ์ว่า จดจำใบหน้าและกริยาที่สุดทนเหมือนไม่อยากมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบต้นทางของคลิปวิดีโอึงทราบว่า เหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วกว่า 2 เดือน แต่ด้วยความที่ว่าเพจสื่อออนไลน์ได้หยิบคลิปมารีรันอีกรอบ กระทั่งเกิดเป็นดราม่าเนื่องจากมีบุคคลในโลกโซเชียลจำนวนมากแห่กันเข้าไปรุมสับนิสัยเสียของคนเก็บเงินคู่กรณีนั้นช่างน่าเหลืออดแก่ผู้ใช้บริการจริงๆ
“สงสัยต้องลงด้านนี้แล้วมั้ง ! งานนี้ ขี้เขียจทำงานขนาดนั้นเลยไง สายบริการสังคม” แคปชั่นเจ้าของเรื่องซึ่งลงคลิปต้นฉบับไว้เมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยต่อมาคอมเมนต์ช่วยกันแฉก็ระดมเข้ามา อาทิ “คนนี้กวนXXXมาตั้งนานแล้ว ผมเคยโดน” , “ไอตัวนี้กวนส้นXXXจริง ละปากนี่ดีสุดๆ” , “ผมก็เคยโดนครับคนนี้จำหน้าได้เลยครับ”
“ขาประจำคับคนนี้ บางทีมันหยิกมือด้วย เมือก่อนอยู่ด่านงามวงศ์วานคับ ผมก็เคยโดยประจำคับหลังๆ แลกเหรียญปาเหรียญใส่ตู้มันเลยคับ เอาใบเสร็จก่อนด้วยนะค่อยปา ให้ไล่เก็บเอง สันดาXเสียจริงไอ้ตัวนี้!”
“ตัวนี้เจอประจำยื่นจนสุดมือมือหงิกอยู่ในป้อม ไม่ขยับเลย”
“ไล่ออกไปเถอะครับคนแบบนี้หาคนอื่นที่อยากทำมาทำแทน”
“ถ้ามันเหนื่อยมากก็ไปพักเถอะ หางานใหม่ทำอาจจะสบายกว่านี้ งานที่ทำอยู่มันหนักไปไม่ไหวหางานใหม่ทำดีกว่าเนาะ”
“พนักงานบางคนกูนี่ ชิดแล้ว ชิดแทบเบียด ยื่นให้สุดๆแล้ว ยังไม่อยากขยับตังเลย เหมือนทนๆทำงานไปวันๆ ทำงานแบบไร้จุดหมาย”
ถึงตรงนี้ แม้เสียงส่วนมากจะมารุมแฉพนง.ที่กำลังเป็นประเด็นกันทะลักเดือด แต่อีกมุมก็เตือนสติคนขับรถด้วยว่า ทางออกที่ดีควรแจ้งไปยังต้นสังกัดมากกว่าจะหยิบมือถือถ้่ายคลิปเพราะอาจเสี่ยงต่อกฎหมาย PDPA เอาง่ายๆ อย่างไรก็ตามคนอีกจำนวนมากก็เสนอทำนองควรมีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่นั้นถูกต้องแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานบริการประชาชนก็ต้องให้เรียบร้อยด้วย และรวดเร็วว่องไว ไม่ใช่ให้ประชาชนมาคอยตำหนิและถ่ายคลิปแบบนี้
“พวกคุณคิดว่าไงครับชาวโลกออนไลน์สมควรหรือไม่หรือไม่เห็นสมควรยังไงต่างคนก็ต่างความคิดแต่ที่ผมดูในคลิปแล้วมันก็จริงนะบางทียื่นไปเกือบสุดแขนแต่ไม่ยอมรับเงินสักที มัวแต่กดหรือทำอะไรอยู่ไม่รู้นะแทนที่จะรับตังค์แล้วก็รีบส่งบิลให้กับประชาชนจะได้ออกเดินทาง เพราะคุณเห็นไหมว่า บางทีนะช้าจนรถติดยาวบนทางด่วน คิดว่าไงครับผู้ที่เห็นต่าง” (ดูคลิป).
