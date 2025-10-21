เปิดภาพ อั้ม พัชราภา ประกบพระเอกในตำนาน โคจรเจอกันในรอบ 24 ปี

เปิดภาพ อั้ม พัชราภา หวนร่วมเฟรมประกบพระเอกคู่ขวัญในตำนาน น็อต นุติ โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบ 24 ปี แฟน ๆ แห่คอมเมนต์
ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อซุปเปอร์สตาร์สาว อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ มีโอกาสได้เจอกับอดีตพระเอกคู่ขวัญ น็อต นุติ เขมะโยธิน อดีตพระเอกคู่ขวัญ และเป็นสามีของ กวาง กมลชนก ซึ่งทั้งน็อตและอั้ม เคยร่วมงานกันในฐานะพระเอก-นางเอก จากละครเย็น ทัณฑ์กามเทพ ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทางช่อง 7 นั่นเอง
ตั้งแต่วันนั้นที่ น็อต นุติ กับ อั้ม พัชราภา ได้ประกบคู่กันในละครช่วงเย็น จวบจนปัจจุบันผ่านมาแล้วกว่า 24 ปี ทั้งคู่ได้โคจรกลับมาพบกันและได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันอีกครั้ง หลังจากที่ทั้งสองได้เดินทางไปร่วมในงานสวดอภิธรรมอดีตพระเอกรุ่นใหญ่ นาท ภูวนัย เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา
ทางด้าน กวาง กมลชนก ได้โพสต์ภาพพระเอก-นางเอกคู่ขวัญลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า “คุณพ่อเคยแสดงเป็นพระเอกคู่กับพี่อั้มเรื่องฑัณกามเทพ ช่อง 7 ตั้งแต่เน็ตยังไม่ลืมตาดูโลกเลย วันนี้สบโอกาส น้องเน็ตเลยขอยืนข้างๆถ่ายรูปกับพี่อั้มคนสวยด้วยซะเลย” ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเคยดูละครเรื่องดังกล่าวที่ อั้ม พัชราภา และคู่กับ น็อต นุติ แต่บางคนก็จำไม่ได้ว่าทั้งสองเคยร่วมงานกัน เพราะผ่านมาแล้วกว่า 24 ปี
ดูโพสต์นี้บน Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อั้ม พัชราภา หายไปไหน ไม่ขึ้นปกปฏิทินช่อง 7 ลือไม่ต่อสัญญา แฟนคลับชี้แจงแบบนี้
- ส่งกำลังใจ “อั้ม พัชราภา” สูญเสียครั้งใหญ่ หลังพยายามรักและดูแลมาตลอด 14 ปี
- เกิดอะไรขึ้น! อั้ม พัชราภา ดีลงาน ทนายแก้ว ชาวเน็ตจับตาฟ้องใคร?
อ้างอิงจาก : Youtube Aum patcharapa FC, IG kwang.kamolchanok, FB ละครไทยเก็บไว้ในความทรงจำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: