“โดม ปกรณ์” สงสัยโดนของเข้า หลังนางงามเขมร อ้างถูกจีบ ใช้สายตายั่วยวนในบาร์
นางงามเขมร อ้าง “โดม ปกรณ์ ลัม” เคยใช้สายตายั่วยวนจีบ ด้านเจ้าตัวสวนกลับเจ็บ “อยู่ดีๆ โดนของขมอยเข้าแล้วกรู”
อยู่ดีๆ ก็กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศ สำหรับนักร้องและพระเอกหนุ่มตลอดกาล โดม-ปกรณ์ ลัม หลังจากที่ ป๊อก กิม เทง โสตถิตา นางงามชาวกัมพูชา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย กล่าวอ้างว่าเคยถูกหนุ่มโดมใช้สายตายั่วยวนในเชิงจีบ ระหว่างที่พบกันโดยบังเอิญ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว
“ป๊อก กิม เทง โสตถิตา” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ฉันสาบานได้เลยว่า โดม ปกรณ์ ลัม พยายามจีบฉันด้วยสายตา (ยั่วยวน) ตอนที่เราเจอกันที่ Sky Bar” พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองเคยได้ร่วมงานกันที่กรุงเทพมหานคร หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียของทั้งสองประเทศทันที
ด้าน “โดม ปกรณ์ ลัม” ไม่รอช้า ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความเชิงตลกร้ายว่า “อยู่ดีๆ โดนของขมอยเข้าแล้วกรู” ซึ่งเป็นการตอบโต้ที่คมคายและถูกใจแฟนคลับอย่างมาก เขายังได้เขียนแคปชั่นเสริมอีกว่า “นี่สินะที่มาของคำว่า โหนกระสวย” และ “ซีม่า ข้าได้นะครับ ไม่ติด” ซึ่งกลายเป็นวลีเด็ดที่ถูกนำไปพูดถึงและแชร์ต่ออย่างแพร่หลาย
การตอบโต้ของ “โดม” ได้สร้างเสียงหัวเราะและทำให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงหยอกล้อเป็นจำนวนมาก เช่น “ความหล่อเป็นเหตุ” และ “ถ้าการมองคือการจีบ เราคงจีบผู้ชายเป็นล้านแล้ว” ขณะที่แฟนคลับของโดมต่างออกมาปกป้องและมองว่าเป็นการพยายามสร้างกระแสของนางงามสาวเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับเพิ่มเติมจากฝั่งนางงามกัมพูชา และฝ่ายโดมยังคงใช้ท่าทีสบายๆ ไม่ขยายความเพิ่มเติม ท่ามกลางการจับตาของสื่อทั้งสองประเทศ
