วงการฟุตบอลเศร้า ดาวรุ่งเซเนกัลถูกโจรอุ้มเรียกค่าไถ่ ครอบครัวหาเงินไม่พอ สุดท้ายเสียชีวิต

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 09:21 น.
อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการลูกหนัง เมื่อโกลอนาคตไกลชาวเซเนกัล ถูกโจรลักพาตัว เรียกค่าไถ่ แต่ครอบครัวหาเงินได้ไม่พอ ก่อนที่เขาจะถูกสังหาร

กระทรวงการต่างประเทศเซเนกัลประกาศยืนยันข่าวเศร้าว่า ชีค ตูเร่ (Cheikh Touré) ผู้รักษาประตูฟุตบอลวัยรุ่นชาวเซเนกัล ได้เสียชีวิตลงอย่างน่าสลด โดยตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายหลอกลวงและกรรโชกทรัพย์

มีการพบร่างของตูเร่ที่เมืองคูมาซี ประเทศกานา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (วันที่ 19 ตุลาคม 2568) หลังจากการสืบสวนเบื้องต้นระบุว่า ตูเร่ ซึ่งเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่ง ถูกหลอกโดยกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นแมวมองฟุตบอล

ตามรายงานของสื่อเซเนกัล ตูเร่ มีความสามารถที่โดดเด่นในตำแหน่งผู้รักษาประตู และได้รับความสนใจจากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นแมวมอง ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ ตูเร่เข้าใจว่าตนเองกำลังจะเดินทางไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศโมร็อกโก แต่กลับถูกกลุ่มคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับและลักพาตัวไปที่ประเทศกานาแทน

เมื่อควบคุมตัวตูเร่ไว้ได้แล้ว กลุ่มคนร้ายได้เรียกร้องค่าไถ่จากครอบครัวของนักเตะ โดยมีการส่งรูปภาพและวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตูเร่ถูกทำร้ายเพื่อเพิ่มแรงกดดันในการจ่ายเงิน แต่โศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นในวันเสาร์ เมื่อมีการพบศพของตูเร่ห่างจากกรุงอักกรา เมืองหลวงของกานา ประมาณ 200 กิโลเมตร

เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ กระทรวงกีฬาของเซเนกัลได้ออกคำเตือนให้สโมสร, สถาบันฝึกสอน, และนักฟุตบอล “เพิ่มความระมัดระวังเป็นสองเท่า” ต่อข้อเสนอที่ไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับการทดสอบฝีเท้าหรือการย้ายทีมในต่างประเทศ

กระทรวงฯ แนะนำให้นักฟุตบอลสมัครเล่นทุกคนยึดติดอยู่กับช่องทางที่เป็นทางการและได้รับการรับรองเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเช่นนี้

อ้างอิง : www.leparisien.fr

 

