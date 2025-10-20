ถึงเวลาดร็อป “ซาลาห์” 2 ตำนานชำแหละฟอร์ม-ชี้สัญญาณโรยรา ดิ่งหนักแมตช์แดงเดือด
เจมี คาร์ราเกอร์ กูรูเลือดสเกาเซอร์ออกมาเฉ่งเรียงคิว ส่งสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนสุดถึง อาร์เน่อ สล็อT ว่า ถึงเวลาแล้วที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ไม่ควรจะเป็นผู้เล่นตัวจริงที่การันตีตำแหน่งอีกต่อไป หลังจากฟอร์มการเล่นอันน่าผิดหวังในเกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2
อดีตปราการหลังระดับตำนานหงส์แดงชี้ว่า ดาวยิงชาวอียิปต์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้เล่นที่แตะต้องไม่ได้ในแนวรุก บัดนี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอิทธิพลต่อเกมของเขาได้ลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด
“มันคือปริศนาชิ้นใหญ่สำหรับผู้จัดการทีมว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไป” คาร์ราเกอร์กล่าวกับ Sky Sports “มันน่าสนใจมากที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวซาลาห์ออก นั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังมาถึงจุดที่ซาลาห์ไม่ควรจะได้ลงเล่นทุกเกม ไม่ควรจะเป็นกรณีที่ว่า เขาคือชื่อแรกที่ต้องใส่ลงในใบรายชื่อ
“มันควรจะเป็นกรณีที่ว่า ใช่ ! เขายังอยู่ในทีมชุดที่ดีที่สุดของคุณ เขาควรได้เล่นในเกมเหย้า’ แต่บางทีคุณอาจจะต้องคิดถึงเกมเยือนสองนัดที่กำลังจะมาถึง ผมไม่คิดว่าเขาควรจะได้ลงเล่นทั้งสองนัด”
“เนวิลล์” ชี้ไม่ใช่ร่างกายแต่คือ เทคนิคที่น่าเป็นห่วง
ขณะเดียวกัน แกรี เนวิลล์ นักวิจารณ์คู่ซี้ก็แสดงความกังวลในทิศทางเดียวกัน แต่ได้ให้บทวิเคราะห์ที่เฉียบคมและน่าขบคิดยิ่งกว่า
“สิ่งที่น่าแปลกในการดูซาลาห์ในตอนนี้ก็คือ โดยปกติแล้วเมื่อผู้เล่นเริ่มโรยรา สิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นคือความถดถอยทางร่างกาย เนวิลล์วิเคราะห์ แต่ผมไม่เห็นสิ่งนั้นในตัวซาลาห์ การสปรินต์ของเขายังคงดูเฉียบคม แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเรื่องเทคนิคต่างหาก”
“เทคนิคการยิง, การครอสบอลของเขา นั่นคือสิ่งที่ดูตกลงไปอย่างน่าใจหาย มีสองสามจังหวะในวันนี้ที่คุณต้องคิดในใจว่า นั่นไม่ใช่โม ซาลาห์ เขามีจังหวะที่ยิงแป้กออกไปทางเสาซ้ายอย่างน่าเกลียดซึ่งมันคือเรื่องของเทคนิคล้วนๆ”
แนวรับที่พังทลาย
นอกเหนือจากซาลาห์แล้ว เนวิลล์ ผู้พี่ยังวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นในแนวรับของลิเวอร์พูลอย่างไม่ไว้หน้า โดยระบุว่า “ย่ำแย่มาก” และ “เล่นกันสะเปะสะปะ”
“มิลอส เคอร์เคซ แบ็กซ้ายยังปรับตัวไม่ได้เลย เขาเล่นเหมือนเด็กอายุ 10 ขวบ วิ่งไปทั่วสนาม” เขากล่าว “ส่วน ฟาน ไดจ์ค… ผมไม่เคยเห็นเขาดูสั่นคลอนได้ขนาดนี้มาก่อน นี่คือหนึ่งในเกมที่ย่ำแย่ที่สุดของเขา”
สถิติที่ไม่เคยโกหก
คำวิจารณ์ของสองตำนานได้รับการตอกย้ำด้วยสถิติอันน่าตกใจ ดังนี้
- ลิเวอร์พูลเสีย 2 ประตูขึ้นไปถึง 8 จาก 12 เกมลีกหลังสุด
- โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงประตูจากจังหวะโอเพ่นเพลย์ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยตลอด 7 นัดล่าสุดเป็นครั้งแรกในอาชีพ
- ลิเวอร์พูลแพ้ 4 นัดติดต่อกันในทุกรายการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014
ถึงบรรทัดนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า สถานการณ์ของลิเวอร์พูลในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตอย่างแท้จริง และมันได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ อาร์เน่อต้องรีบหาคำตอบว่าเขาจะสามารถหยุดยั้งการดิ่งลงเหวครั้งนี้ และจะจัดการกับซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงได้อย่างไร.
