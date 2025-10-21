คู่มือชม ‘ฝนดาวตกโอไรออนิดส์’ 21 ต.ค.นี้ แนะสถานที่-เวลาเห็นชัดสุด
คืนนี้ห้ามพลาด! สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนดูฝนดาวตกโอไรออนิดส์ ตกสูงสุด 20 ดวง/ชั่วโมง ตั้งแต่ 21 -22 ตุลาคมนี้ แนะนำวิธีชมให้เห็นชัดที่สุด
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนร่วมชมปรากฏการณ์ ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวนายพราน ที่จะสวยงามที่สุดในค่ำคืนนี้ (21 ต.ค.) ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 22 ตุลาคม โดยคาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง
สำหรับฝนดาวตกโอไรออนิดส์เป็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน มีต้นกำเนิดที่น่าสนใจคือเป็นเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กที่ดาวหางฮัลเลย์ (Halley’s Comet) ทิ้งไว้ในวงโคจร เมื่อโลกเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางดังกล่าว แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงดูดเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนเกิดการลุกไหม้ กลายเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟสวยงามพาดผ่านท้องฟ้า
คู่มือชมฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21-22 ต.ค. 2568
เพื่อให้ท่านไม่พลาดชมปรากฏการณ์ในค่ำคืนนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้รวบรวมคู่มือก่อนการรับชมฝนดาวตกโอไรออนิดส์ในคืนวันที่ 21 ตุลาคม ต่อเนื่องถึง เช้ามืดวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลาที่ดีที่สุด คือ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ตั้งแต่ 22.30 น. สามารถเริ่มสังเกตได้ มีอัตราการตกเฉลี่ยประมาณ 20 ดวงต่อชั่วโมง แนะนำให้มองหา กลุ่มดาวนายพราน (Orion) บริเวณทิศตะวันออก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตก แต่สามารถมองเห็นดาวตกได้ทั่วทั้งท้องฟ้า
แม้ว่าจะมีอัตราการตกไม่สูงมากนัก แต่ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ก็เป็นฝนดาวตกที่สังเกตได้ง่ายและมีความสวยงาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาสถานที่ที่ มืดสนิท ปราศจากแสงไฟรบกวน หรือห่างจากตัวเมืองให้มากที่สุด จะมองเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจน มีโอกาสเห็นได้ทั่วทั้งท้องฟ้า นับเป็นข้อดีของฝนดาวตกที่มีจุดศูนย์กลางการกระจายตัวในกลุ่มดาวในแถบเส้นศูนย์สูตรฟ้า ดูน้อยลง
ข้อมูลจาก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
