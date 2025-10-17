ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม

เซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้กับ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวเน็ตแห่ชื่นชม
สร้างความประทับใจอย่างมาก เมื่อนักร้องสาวคนดัง เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่กลางไลฟ์ “เทศกาลเจนนี่” ด้วยการควักเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท มอบให้กับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บุ๋ม ปนัดดา ได้มาร่วมขึ้นไลฟ์ใน “เทศกาลเจนนี่” เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (16 ต.ค. 68) เพื่อขายสินค้าโดยมีเป้าหมายนำเงินรายได้ไปทำบุญ ซึ่งเจ้าของแบรนด์ได้ตั้งเป้าว่าหากสามารถทำยอดขายได้ถึง 50,000 ออเดอร์ จะมอบเงิน 1 ล้านบาทเพื่อร่วมบุญครั้งนี้ด้วย
ขณะที่ บุ๋ม และ ยิว กำลังเริ่มอธิบายสินค้า เจนนี่ รัชนก ก็แอบไปหยิบเงินสดปึกใหญ่ ก่อนจะเดินเข้ามาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ด้วยการมอบเงินสดปึกนั้นที่มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับทาง บุ๋ม ปนัดดา พร้อมเผยว่า “ฝากทำบุญด้วยล้านนึง ไม่ว่างแม่ ไม่ว่างไป เพราะว่าต้องขายของทุกวัน”
เหตุการณ์ดังกล่าวทำเอา บุ๋ม ปนัดดา ถึงกับเซอร์ไพรส์และตื้นตันจนน้ำตาคลอ ไม่คาดคิดว่าจะได้รับเงินสดก้อนโตมาทำบุญกลางไลฟ์เช่นนี้ ซึ่งเธอก็ได้กล่าวขอบคุณและเล่าถึงความยากลำบากของผู้ประสบภัยที่เธอได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้
“เตรียมเงินไปแสนเดียว เพราะได้ข้อมูลมาว่าบ้าน 4-5 หลังที่หายไปกับน้ำ แต่พอไปถึงกลายเป็นว่า 173 หลังที่หายไปกับน้ำ และอีก 700 กว่าหลังที่พัง คนต้องอพยพออกมาอยู่ข้างนอก ณ ตอนนี้ทางทหารจะช่วยสร้างบ้านให้ ส่วนแม่บุ๋มก็จะช่วยในเรื่องที่นอนหมอนมุ้ง และเครื่องครัวให้เขาได้กลับไปเริ่มต้นกันได้ใหม่”
