ข่าว

คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:52 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:52 น.
71
ชาวบ้านใกล้ถนนสามเสนทรุดตัว
แฟ้มภาพ

ใกล้ผ่าน 2 สัปดาห์ ถนนสามเสนทรุดตัว “เป็นหลุมยักษ์” แถมทุบอาคาร สน.สามเสน ปัจจุบันเส้นทางสัญจรยังเร่งถมดินซ่อมแซมไม่พัก ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุรับทั้งจุกอก ! เข้าบ้านตัวเองไม่ได้พาลเครียดเรื่องรายได้จนกระทบสุขภาพ

จากกรณีทีมข่าวของช่อง 7 ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนรอบ ๆ บริเวณของถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ทรุดตัวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 24 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างซ่อมแซมและยังต้องรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน เพิ่มเติม

ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวที่ใกล้กับบริเวณถนนทรุดตัวสามเสนก็พบว่า หลายครัวเรือนที่กลับมาพักอาศัยภายในบ้านเริ่มกังวลใจอีกครั้ง โดยเฉพาะกับปัญหาที่ต้องทำมาหากินใกล้จุดเกิดเหตุ ตัวอย่างเจ้าของร้านขายผลไม้และรับจัดกระเช้าผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งร้านตั้งอยู่ห่างจุดเกิดเหตุไม่เกิน 20 เมตร ได้ออกมาร้องขอเจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปตรวจดูบ้านพักอาศัยและนำของใช้จำเป็นออกไปเพิ่ม

แม่ค้าขายผลไม้ยอมรับว่า ชีวิตตอนนี้เธอเองลำบากหนัก แม้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างให้ย้ายไปพักที่โรงแรมฯ แถวศรีย่าน แต่ก็เครียดเรื่องรายได้จนกระทบสุขภาพไปแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของการรื้อถอน อาคาร สน.สามเสน ด้านพล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามดูการรื้อถอนอาคารที่เริ่มจากด้านขวาของตัวอาคารไปแล้ว เพื่อลดแรงดึงของโครงสร้าง และเททรายเสริมความแข็งแรงของพื้นดินโดยรอบ

เกี่ยวกับคดี ล่าสุดบิ๊กตร.กล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวน ทยอยเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องชาวบ้าน, ตำรวจ, ผู้เชี่ยวชาญ ไปกว่า 20 ปาก แต่ยังสรุปไม่ได้ว่า ถนนทรุดตัวเกิดจากสาเหตุใดจึงยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา แต่หากตรวจสอบว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมา ตรงนี้ทางจนท.จะแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีการละเว้นต่อไป

ขณะเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุด เขตดุสิต ในช่วงเช้าวันนี้ (6 ต.ค.) โดยกล่าวว่า เมื่อวานมีการถมดินลงไปประมาณ 800 – 1,000 ลบ.ม. รวมทั้งหมดถมไปแล้ว 3,000 – 4,000 ลบ.ม. มีการทำ coring ตามหลักวิศวกรรมเพื่อดูชั้นดินลงไปถึงอุโมงค์ชั้นล่าง ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและใช้ในการประเมินสภาพ มีการเสริมความแข็งแรงซีเมนต์โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
ด้านความคืบหน้าการรื้ออาคาร สน.สามเสน เมื่อวานนี้มีการนำโครงหลังคาเหล็กออก และวันนี้ก็ดำเนินการต่อ ทางด้านขวา คาดว่าใช้เวลาถึง 7 ต.ค. 68 ส่วนในหลุมยุบใต้อาคาร ทำการถมทรายและดันไปชิดขอบก็หยุดการสไลด์ของดินได้มากขึ้น โดยตอนนี้ถมสูงขึ้นจากพื้นหลุมเดิมแล้วราว 5 เมตร อาคารที่อยู่ใกล้ สน.สามเสน ยังไม่มีการขยับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจติดตามและลงมาดูอย่างต่อเนื่อง.
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
รถเครนที่เข้าปฏิบัติงาน สน.สามเสน รื้อวันที่ 6 ตุลาคม
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพการรื้อถอนถนนสามเสนล่าสุดวันนี้ 6 ตุลา 2568
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
คืบหน้าถนนสามเสนทรุด 6 ตุลาคม 2568
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

6 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

18 นาที ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

31 นาที ที่แล้ว
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

43 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์สั่งลุย! ส่ง กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เข้าชิคาโก อ้างปราบอาชญากรรม

53 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข่าวดี ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน หากป่วยอ้วนรุนแรง เข้าข่ายทุพพลภาพ รักษา-ตัดกระเพาะฟรี

60 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” โดดร่วมวง กางประวัติเพจคลินิก สวน “ญาญ่า” ไม่เกี่ยว “เม พรีมายา” จริงหรือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดตึงเครียด! หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ถึงกับต้องออกโรง ยกมือไหว้ห้ามทัพ &quot;เม พรีมายา ปะทะคารม ทนายตั้ม กลางโหนกระแส วอนทนาย อย่าเพิ่งพูดได้ไหม...ตอนนี้มีคนด่าทนายเยอะมาก ข่าว

นาทีเดือด หนุ่ม กรรชัย ถึงกับไหว้ขอ เบรก ทนายตั้ม “อย่าเพิ่งพูดได้ไหม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอังกฤษหวังขนยาเข้าดูไบ กลืนโคเคนเข้าท้อง สุดท้ายห่อแตกในกระเพาะ เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานเก็บเงินทางด่วนบางพลี ไม่รับเงิน ข่าว

ทัวร์ฉ่ำ! การทางพิเศษฯ โซเชียลคาใจลงโทษพนง.เก็บค่าทางด่วน ตัวตึง! แค่ตักเตือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอต่อ&quot; โฟนอินกลาง &quot;โหนกระแส&quot; แจงปมถูก &quot;หมอกวาง&quot; กล่าวหา เผยศาลยกฟ้องแล้ว หลังถูกพาดพิงว่าเป็น 1 ใน 4 หมอที่ทิ้งคนไข้ ยันมีหลักฐานสู้ในชั้นศาลจนคดีถึงที่สุด และเผยความสัมพันธ์หลังดราม่าที่เคยดีต่อกัน ข่าว

“หมอต่อ” โฟนอินกลาง โหนกระแส ยัน ศาลตัดสินไม่ผิด ปม “หมอกวาง” กล่าวหา ทิ้งคนไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านใกล้ถนนสามเสนทรุดตัว ข่าว

คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนังคนละม้วน! &quot;ญาญ่า&quot; หุ้นส่วน &quot;เม พรีมายา&quot; แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่ ข่าว

หนังคนละม้วน! “ญาญ่า” หุ้นส่วน “เม พรีมายา” แจงยิบ ยัน เมไม่เกี่ยวแบรนด์ใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก &quot;ญาญ่า&quot; ประวัติ &quot;เขมณัฏฐ์ เธียรธิติ&quot; นักธุรกิจสาว หนึ่งในผู้บริหารคลินิก Dermatige Aesthetics ที่กำลังมีข้อพิพาททางธุรกิจกับ เม พรีมายา ข่าว

ประวัติ “ญาญ่า เขมณัฏฐ์” CEO หุ้นส่วน “เม พรีมายา” เจ้าแม่ธุรกิจความงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ไม่สนชีวิต ปรี่คว้าอาวุธยิงสู้โจรปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อตา ดวลปืนลูกเขย ข่าวอาชญากรรม

พ่อตาดวลปืนลูกเขย บทสรุปปมแค้น ฝ่าดงกระสุน-วิ่งคว้ากรรไกรจ้วงดับ ฟัน 3 ข้อหาหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้าย “มเหสี” สิงโตของอินฟลู นำมาดูแลที่บึงฉวาก ยังดูไม่ออกนิสัยยังไง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน เศรษฐกิจ

เงินเยียวยาผู้อพยพ ชายแดนไทย-กัมพูชา 3 จังหวัดแรก โอนแล้ววันนี้ เช็กบัญชีด่วน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปลาเค็ม เสี่ยงมะเร็งอันดับ 1 เตือน คนไทยชอบกินประจำ หมอแนะวิธีกินให้ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. แต่งตั้ง “พล.ต.ท.นพศิลป์” ตำรวจมือดี ช่วยสืบสวนคดีสำคัญ บช.น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง ญาญ่า ถูกถามทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว ข่าว

“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงป่อง ไรเดอร์ถูกอายัดบัญชี ข่าวอาชญากรรม

โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด เศรษฐกิจ

แชร์ทริก หางานในอุบลราชธานี งานที่ใช่ใกล้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 15:52 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 15:52 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คืนนี้ 6 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง

หวยลาววันนี้ 6 ต.ค. 68 ย้อนสถิติหวยออกวันจันทร์ เลขไหนออกบ่อย

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

สรุปไทม์ไลน์ คลินิก เม พรีมายา VS ญาญ่า 2 หมอ ดร.เคท ทำให้เผื่อใครงง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568

เหตุปล้นร้านทองสุไหงโก-ลก แม่ทัพภาคที่ 4 ปัดโดนรับน้อง พร้อมอัปเดตอาการนายสิบถูกยิง

เผยแพร่: 6 ตุลาคม 2568
Back to top button