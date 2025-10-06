คนในพื้นที่ทุกข์หนัก “ซ่อมหลุมยักษ์สามเสน” เกือบ 2 สัปดาห์ เข้าบ้านไม่ได้ เครียดทั้งสุขภาพ-รายได้
ใกล้ผ่าน 2 สัปดาห์ ถนนสามเสนทรุดตัว “เป็นหลุมยักษ์” แถมทุบอาคาร สน.สามเสน ปัจจุบันเส้นทางสัญจรยังเร่งถมดินซ่อมแซมไม่พัก ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุรับทั้งจุกอก ! เข้าบ้านตัวเองไม่ได้พาลเครียดเรื่องรายได้จนกระทบสุขภาพ
จากกรณีทีมข่าวของช่อง 7 ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนรอบ ๆ บริเวณของถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ทรุดตัวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 24 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างซ่อมแซมและยังต้องรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน เพิ่มเติม
ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าวที่ใกล้กับบริเวณถนนทรุดตัวสามเสนก็พบว่า หลายครัวเรือนที่กลับมาพักอาศัยภายในบ้านเริ่มกังวลใจอีกครั้ง โดยเฉพาะกับปัญหาที่ต้องทำมาหากินใกล้จุดเกิดเหตุ ตัวอย่างเจ้าของร้านขายผลไม้และรับจัดกระเช้าผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งร้านตั้งอยู่ห่างจุดเกิดเหตุไม่เกิน 20 เมตร ได้ออกมาร้องขอเจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปตรวจดูบ้านพักอาศัยและนำของใช้จำเป็นออกไปเพิ่ม
แม่ค้าขายผลไม้ยอมรับว่า ชีวิตตอนนี้เธอเองลำบากหนัก แม้บริษัทรับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างให้ย้ายไปพักที่โรงแรมฯ แถวศรีย่าน แต่ก็เครียดเรื่องรายได้จนกระทบสุขภาพไปแล้ว
ทั้งนี้ในส่วนของการรื้อถอน อาคาร สน.สามเสน ด้านพล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามดูการรื้อถอนอาคารที่เริ่มจากด้านขวาของตัวอาคารไปแล้ว เพื่อลดแรงดึงของโครงสร้าง และเททรายเสริมความแข็งแรงของพื้นดินโดยรอบ
เกี่ยวกับคดี ล่าสุดบิ๊กตร.กล่าวว่า คณะพนักงานสอบสวน ทยอยเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องชาวบ้าน, ตำรวจ, ผู้เชี่ยวชาญ ไปกว่า 20 ปาก แต่ยังสรุปไม่ได้ว่า ถนนทรุดตัวเกิดจากสาเหตุใดจึงยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา แต่หากตรวจสอบว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมา ตรงนี้ทางจนท.จะแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่มีการละเว้นต่อไป
