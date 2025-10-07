ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.
รมว.คมนาคม เผย ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค. เผยสาเหตุที่เลื่อนเพราะมีการรื้อ สน. มีการเคลื่อนไหว เสี่ยงที่จะพังลมา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุถนนทรุดสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเลื่อนเปิดจราจรออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่า สาเหตุที่เลื่อน เพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รื้อฝั่ง สน.สามเสน เพราะมีการเคลื่อนตัวเสี่ยงอันตรายที่จะพังลงมา
จึงขอรื้อสถานีตำรวจสามเสนให้เรียบร้อยก่อน ทำให้ไม่สามารถคืนพื้นผิวจราจรตามกำหนดในวันที่ 8-9 ต.ค.นี้ได้ หลังจากนั้นจะลงทรายหินคลุก และวัสดุอื่นๆ เพื่อคืนพื้นผิวจราจร
เมื่อถามว่าสามารถคืนพื้นผิวจราจรได้เมื่อใด นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่สามารถกำหนดได้ เพราะเรากังวลว่าตึกจะพังลงมาเสียก่อน ในเชิงวิศวกรรมได้นำหุ่นยนต์เข้าไปรื้อ จะไม่ใช้คนเข้าไปรื้อ เพราะจะเป็นการเสี่ยงอันตราย ส่วนในภาคพื้นดินจะมีการถมทับในเวลาเดียวกันเพื่อประหยัดเวลา และทำให้การคืนพื้นผิวจราจรเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
