จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า "ปิดถนนทำไม" ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 12:06 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 12:11 น.
52
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย
แฟ้มภาพ

“ถนนทรุดที่สามเสน” เบื้องหลังที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ แชนแนลดังเปิดสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ รองผกก.จร.สน.สามเสน นายตำรวจฮีโร่ท่านนั้นที่เซฟชีวิตคนนับสิบ เปลี่ยนอุบัติเหตุยักษ์ไม่ให้กลายเป็นโศกนาฏกรรม

กำลังเป็นคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้มีผู้คนให้ความสนใจเข้าไปรับชมเนื้อหาพร้อมกับแร์เรื่องราวซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ขององผู้กำกับการจราจรของสถานีตำรวจนครบาลสามเสนนายหนึ่ง ซึ่ง

วานนี้ (14 ต.ค.) แชนแนล APE Knight ของพันตำรวจโทจิตพงศ์ ภู่บัวเผื่อน หรือ “หัวหน้าอาร์ต” มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์เปิดใจ พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รองผกก.จร.สน.สามเสน นายตำรวจซึ่งอยู่เบื้องหลัง จับสิ่งผิดสังเกตก่อนที่จะเกิดเหตุระทึกครั้งใหญ่ ถนนสามเสนทรุด บริเวณหน้ารพ.วชิระพยาบาล ใกล้กับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน โดยการพูดคุยมีประเด็นน่าสนใจตั้งแต่เหตุผิดปกติซึ่งไปเจอตั้งแต่ตอนตี 5 ก่อนเคราะห์ดีรีบบริหารจัดการโดยเร็ว สั่งปิดถนนยอมถูกคนใช้ถนนโวยเพราะไม่เข้าใจ ว่า เรื่องร้ายแรงกำลังจะเกิดตรงหน้า

“ทุกคนจำเหตุการณ์ถนนโพไซดอน เอ้ย! ถนนทรุดที่สามเสนได้ไหม มีตำรวจอยู่คนหนึ่งที่สังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุ พื้นถนนเริ่มยุบตัว น้ำประปาเริ่มไหล เขาไม่มองข้ามความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น และตัดสินใจปิดถนนในช่วงเช้าเวลาเร่งด่วน (Rush Hours) เวลาที่ทุกคนกำลังเบียดตัวแย่งเลนจราจรเพื่อไปทำงาน ถ้าวันนั้น เขามองข้ามสัญญาณภัย” ข้อความจากเฟซบุ๊กของ APE Knight ซึ่งเกริ่นนำก่อนฉายนาทีสัมภาษณ์รองผกก.คนสำคัญของเหตุการณ์ถนนทรุดเป็นหลุมยักษ์เที่วดังกล่าว

“ถ้าวันนั้น เขาทนแรงเสียดทานไม่ไหว ถ้าวันนั้น รถทุกคันอยู่บนถนนที่กำลังจะทรุดตัวลง ผมเชื่อว่าจะกลายเป็นอีกโศกนาฏกรรม ครั้งใหญ่แน่นอน ความกล้าหาญของนายตำรวจท่านนี้ ถือว่าน่าเชิดชูและ “APE Talk” ในเอพิโสดนี้ ผมได้เชิญนายตำรวจฮีโร่ท่านนั้นที่เซฟชีวิตคนนับสิบ ณ เหตุการณ์ถนนยุบกลางกรุงจะมาเล่าเรื่องราวนาทีชีวิต ที่ปลอดภัยขึ้นเพราะเขา วิดีโอเต็มอยู่ในคอมเมนท์ครับ”

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ หรือ “รองทราย” นายตำรวจน้ำดีได้เล่าตั้งแต่ใน 1 วัน ต้องปฏิบัติภารกิจจราจรในด้านไหนบ้าง ในฐานะที่เป็นผู้ต้องมีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่จราจรชั้นในของเมือหลวง ซึ่งโจทย์สำคัญรองทรายระบุ คือ พื้นที่รับผิดชอบของเขานั้นมีสถานที่สำคัญ อาทิ โรงเรียน สถานศึกษา วังศุโขทัย ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยภาพรวมคือให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาจราจรตัดขัดให้น้อยที่สุด

“ต้องเข้าเวรวันเว้นวัน ไม่เช่นนั้นไม่ไหว ต้องสลับกับสารวัตรคนละวัน รองผกก”ที่อื่น พื้นที่ชั้นในต้องมความรับผิดชอบมากว่า ละเอียดมากกว่า”

รองทราย ยังเผยด้วยว่า ตนเพือนรุ่นเดียวกับอาจารย์อาร์ต เจ้าของช่อง จากนั้นเจ้าตัวถือโอกาสนำเรียนเบื้องหลังในวันดังกล่าวที่เกิดเหตุถนนสามเสนทรุดตัวนั้น อันดับแรกต้องบอกว่า โชคดีที่วันนั้น (24 ก.ย.) ตนมาเข้าเวรเช้า ตื่นมาตี 5 ครึ่ง เป็นคนแรกที่พบเหตุ

ย้อนไปตอนนั้น รองทรายเล่าว่า ตนสังเกตทำไมพื้นต่างระดับกันมากขนาดนี้ เพราะบริเวณหน้าสน. กับ รพ. วชิรพยาบาล อยู่ตรงข้ามกัน พอเห็นดังนั้นจึงไปตามลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา ถามหาว่า เด็กๆ ทำอะไรกันอยู่ ปล่อยถนนให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนสัญจรกันแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่มาตรวจสอบ โดยตอนที่ถนนสามเสนเริ่มทรุดตัวนั้น นายตำรวจน้ำดียืนยันว่า ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแน่ จึงสั่งลูกน้องนำกรวยมาวาง จัดการจราจรมายืนโบกให้เลี่ยงเส้นทางเสี่ยงไปก่อน

“เราโชคดี เราอยู่ในเหตุการณ์ อยากมาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานกรณีผู้ใดจำเป็นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ทันตั้งตัวใดๆ ถ้าเราอยู่ในที่เกิดเหตุบริารจัดการเหตุได้รวดเร็ว มันจะช่วยลดการสูญเสียได้มาก”

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

รองทราย ลงรายละเอียดสำคัญวันนั้น เวลา 05.30 น. เริ่มจับสังเกตได้ ต่อมา 05.45 น. ท่อประปาเริ่มแตก สิ่งแรกที่ทำ8คือประสานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องอะฺบายว่า รถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 62 จึงทำให้มีความสนิทสนมและรู้จักบทบาทของผู้ที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ จึงง่ายในการติดต่อและขอให้เลี่ยงใช้เส้นทาง

รองผกก.สามเสน ระบุ การรู้จักเจ้าหน้าที่นั้นช่วยได้อีกมากเลยทีเดียว เพราะข้อมูลท้องถิ่นการรู้จักผู้คนในแต่ละหน่วยงานสำคัญมาก ตอนนั้นแจ้งไปหาเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง “พี่ช่วยมาเช็กหน่อย” จากนั้นติดต่อไปหารพ. บอกว่า ถนนมันเริ่มทรุดนะ จะเข้ารพ.ลำบากนะ” เพราะปกติต้องดูแลการจราจร ไม่ให้รพ.เข้าออกประตูนี้ เพราะผู้บริหารอาจจะต่อว่าหรือตำหนิได้

จุดที่ทำให้ต้องเริ่มเร่งการจัดการนั้น รองทรายระบุเป็นตอนที่ พอน้ำเริ่มรั่วตนจึงตัดสนิใจว่า ไม่ได้แล้วเร่งหาสาเหตุว่าเป็นอะไร มีการแจ้งกลับมา “ท่อประปารั่วครับรอง” แต่ตนสังเกตให้แน่ใจอีกที หน้างานรั่วขนาดนี้ไม่ใช่แล้ว จากนั้นเวลา 06.00 น. น้ำเริ่มเจิ่งนอง กระทั่ง 06.45 น. โดยประมาณ ตนตัดสินใจแจ้งกับทุกคนว่า แผ่นดินจะทรุดต้องปิดการจราจร !

งานนี้รองทราย เผยอีกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่หนนี้ คือ ไม่มีการสูญเสียที่ร้ายแรง และไม่มีรถร่วงลงไป รถที่จอดคันที่เป็นไวรัลนั้นก็เป็นของช่างคนงานที่ไปจอดกันพื้นที่ไว้

แฟ้มภาพ

รองทรายยังบอกด้วยว่า วันนั้นโดนคนใช้รถที่ไม่เข้าใจต่อว่าอย่างหนัก ประเด็นปิดถนนทำไม แต่ตนคิดแค่ว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นจึงไม่ได้เก็บมาน้อยเนื้อต่ำใจหรือผิดหวังอะไรทั้งสิ้น แต่ที่ตกใจเป็นเหตุตรงหน้าที่ไม่คาดฝันเรพาะวันนั้นเห็นเสาไฟถล่มลงมา ยอมรับว่าอยู่ในเครื่องแบบแต่ก็ตื่นตระหนกจริง ต่อจากนั้น หลังที่ถนนทรุดไปแล้วก็ยังต้องมาจัดการจราจรโดยรอบ ยังดีที่มีโชคดีตามอีกอย่าง คือวันนั้น 24 ก.ย.68 เป็นวันโรงเรียนให้สลับสอบจึงเป็นข้อดีโดยบังเอิญของเหตุที่ประสบพอดิบพอดี ต่อมาก็บริหารจัดการจราจรตามสภาพ เลี้ยวได้-เลี้ยวไม่ได้ พอจบจากหน้างานอีกเรื่องที่หนักหน่วงพอกันรองทรายสารภาพเลย คือ รายงานเรื่องประชุม

ถึงตรงนี้ใครอยากปฟังการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน รวมถึงช่วงเวลาสำคัญที่จับสังเกตควาไม่ชอบมาพากล ก่อนจะเกิดภาพไม่คาดฝันที่อาจส่งสถานการณ์เลวร้ายกว่า ณ ปัจจุบันที่ตอนนี้หลุมยักษ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างเร่งคืนผืนผิวถนนที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติเมื่อไหร.

 

ขอบคุณคลิป : Youtube @ApeKnight

ทั้งนี้ รองทราย พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ รองผกก.จร.สน.สามเสน เคยได้รับรางวัลสุภาพบุรุษจราจรดีเด่น ตามโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงสดๆ ร้อนๆ เมื่อ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ยังได้รางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจดีเด่นสายงานจราจร ถือเป็นความภาคภูมิใจของ งานจราจร สน.สามเสนและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยดีเสมอมา.

พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ รับรางวัลเมื่อปี 67
รองทราย (คนกลาง) แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
รองทราย (ขวาสุด) แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
แฟ้มภาพ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

