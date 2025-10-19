ข่าว

อธิบาย ทำไมรถพยาบาลไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หลังเจอรถจอดขวาง ทำผู้ป่วยดับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 09:03 น.
88

อธิบาย ทำไมรถพยาบาลไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หลังเจอรถจอดขวาง ทำผู้ป่วยดับ ชี้หากรถพยาบาลเดินหน้า จะทำให้ช่วงท้ายรถสูง นำเปลขึ้นรถยาก

จากกรณีที่โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่ ได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่ รถจอดกีดขวางรถพยาบาล จนไม่สามารถนำผู้ป่วยขึ้นรถได้ และสุดท้ายผู้ป่วยรายดังกล่าวได้เสียชีวิต ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะหายใจล้มเหลว อย่างไรก็ตามก็มีคนตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดรถพยาบาลจึงไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้านั้น

ล่าสุดเพจ Drama Addict ได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Phloen Khongkan ที่ได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวว่า “อธิบายอย่างง่ายๆ กับบางคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้เกี่ยวกับพื้นที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยา บางคนบอกทำไมรถโรงพยาบาลไม่เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเอาคนไข้ขึ้นรถมั่วแต่ไปให้รถกระบะถอยอย่างเดียว อันนี่ผมวาดให้ดูพอเข้าใจ ถ้ารถโรงพยาบาลเดินหน้าไป จะทำให้ช่วงท้ายของรถสูงขึ้น

ซึ่งยากต่อการนำเปลคนไข้ขึ้นรถเพราะระดับองศาจะไม่ลงล๊อกที่ทางโรงพยาบาลออกแบบระดับระหว่างเปลกับล๊อกภายในรถไว้แล้ว ลองคิดดูอันใหนง่ายกว่า ระหว่างกระบะถอยหลังเพื่อให้เปลคนไข้ขึ้นท้ายรถได้กับชีวิตคนหนึ่งคนผู้เสียชีวิตจะไปถึงโรงพยาบาลที่ส่งต่อหรือไม่ยังไม่รู้ แต่ความเป็นมนุษย์สัตว์อันประเสริฐต้องมีติดตัว ตราปาบของใครคนหนึ่ง!!”

ขอบคุณภาพจาก : Phloen Khongkan

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

