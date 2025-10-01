ข่าวต่างประเทศ

อวสานลายมือหมอ ศาลอินเดียสั่งแพทย์ทั่วประเทศ “แก้ไขลายมือ” เหตุอ่านไม่ออก อาจทำคนตายได้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:11 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 17:13 น.
62

ศาลสูลอินเดียสั่งให้แพทย์ทั่วทั้งประเทศ “แก้ไขลายมือ” เพราะอ่านลายมือหมอในเอกสารสำนวนคดีไม่ออก และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ในยุคที่ผู้คนใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งาน ศาลอินเดียยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ลายมือ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เขียนคือแพทย์ ล่าสุดศาลสูงปัญจาบและหรยาณาได้มีคำสั่งว่า “ใบสั่งยาที่อ่านออกถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน” ของผู้ป่วย เพราะอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย

คำสั่งศาลดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยา แต่เมื่อผู้พิพากษาจัสกูร์ปรีต ซิงห์ ปูรี ตรวจสอบรายงานทางการแพทย์ที่เขียนโดยแพทย์ของรัฐบาล เขากลับพบว่าไม่สามารถอ่านออกได้แม้แต่คำเดียว

“เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ง่าย แพทย์ของรัฐบาลยังคงเขียนใบสั่งยาด้วยลายมือที่ไม่มีใครอ่านออกได้ ยกเว้นเภสัชกรบางคนเท่านั้น” ผู้พิพากษาปูรีกล่าวในคำสั่ง โดยคำสั่งดังกล่าวมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มหลักสูตรการปรับปรุงลายมือในหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ พร้อมส่งให้มีการเปลี่ยนไปใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัลภายในเวลากำหนดเวลา 2 ปี ซึ่งก่อนจะถึงเวลานั้น แพทย์ทุกคนจะต้องเขียนใบสั่งยาให้ชัดเจนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ดร. ดิลีป ภาณุศาลี ประธานสมาคมแพทย์อินเดีย กล่าวว่า ทางสมาคมยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยยอมรับว่าในเมืองใหญ่แพทย์ได้เปลี่ยนไปใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัลแล้ว แต่เป็นเรื่องยากในพื้นที่ชนบทและเมืองเล็กๆ “เป็นที่ทราบกันดีว่าแพทย์จำนวนมากมีลายมือที่แย่ แต่เป็นเพราะแพทย์ส่วนใหญ่มีภาระงานหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยแน่นขนัด” เขากล่าว

การที่ลายมือของแพทย์ไม่ชัดเจนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงาม แต่เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้า ในปี 1999 มีรายงานว่าความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ประมาณ 44,000 รายต่อปีในสหรัฐฯ และ 7,000 ราย ในจำนวนนี้เกิดจากลายมือที่เลอะเทอะ

ในอินเดีย แม้จะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากลายมือที่อ่านไม่ออก แต่เคยมีรายงานคดีที่น่าตกใจ เช่น เด็กอายุสามขวบเสียชีวิตในเมืองนอยดา หลังได้รับยาฉีดผิดชนิดสำหรับรักษาไข้

ชิลุกูรี ปารามัตมา เภสัชกรคนหนึ่งในอินเดีย ซึ่งเคยยื่นคำร้องต่อศาลในปี 2014 เพื่อเรียกร้องให้มีการห้ามใบสั่งยาที่เขียนด้วยลายมืออย่างสมบูรณ์ กล่าวว่า แม้จะมีคำสั่งให้แพทย์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มาตั้งแต่ปี 2016 แต่ใบสั่งยาที่เขียนหวัดๆ ก็ยังคงมาถึงร้านของเขาอยู่เสมอ

อ้างอิง : www.bbc.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

31 นาที ที่แล้ว
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี บันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

34 นาที ที่แล้ว
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

41 นาที ที่แล้ว
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”

54 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง-เอม นำ หนังสือธรรมะ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พล.อ.ทรงวิทย์&quot; น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด &quot;ภูมะเขือ&quot; เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แแพ้แน่นอน ข่าว

“พล.อ.ทรงวิทย์” น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด “ภูมะเขือ” เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แพ้แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” เตือน “ขรก.สาวสวย” หลังยื่นลาออกประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้บริการปกติ จัดรถรับ-ส่งฟรี 3 เส้นทาง ข่าว

วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พันเบิร์ด หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศนายพล ขณะที่ภรรยาและแฟนคลับร่วมยินดี ข่าว

ร่วมยินดี “ผู้พันเบิร์ด” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “พลโท วันชนะ” เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงแรงบันดาลใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ บันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ โพสต์คลิปเล่นกับสิงโต บันเทิง

หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวงานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เริ่ม 2 ต.ค. 2568 ขบวนแห่ วันวิชัยทัสมิ เวลา19:30 น. ปิดถนนหลักตั้งแต่เย็น—แนะนั่งรถไฟฟ้าไปจะง่ายสุด ท่องเที่ยว

ครบจบที่เดียว งานนวราตรี 2568 เริ่มขบวนแห่วันนี้ 2 ต.ค. วัดแขก สีลม ปิดถนน-การเดินทาง-ของไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม? ข่าวการเมือง

สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG พบในไทยแล้ว 33 ราย ข่าว

เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 17:11 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 17:13 น.
62
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button