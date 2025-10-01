อวสานลายมือหมอ ศาลอินเดียสั่งแพทย์ทั่วประเทศ “แก้ไขลายมือ” เหตุอ่านไม่ออก อาจทำคนตายได้
ศาลสูลอินเดียสั่งให้แพทย์ทั่วทั้งประเทศ “แก้ไขลายมือ” เพราะอ่านลายมือหมอในเอกสารสำนวนคดีไม่ออก และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
ในยุคที่ผู้คนใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งาน ศาลอินเดียยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ลายมือ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เขียนคือแพทย์ ล่าสุดศาลสูงปัญจาบและหรยาณาได้มีคำสั่งว่า “ใบสั่งยาที่อ่านออกถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน” ของผู้ป่วย เพราะอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย
คำสั่งศาลดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยา แต่เมื่อผู้พิพากษาจัสกูร์ปรีต ซิงห์ ปูรี ตรวจสอบรายงานทางการแพทย์ที่เขียนโดยแพทย์ของรัฐบาล เขากลับพบว่าไม่สามารถอ่านออกได้แม้แต่คำเดียว
“เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ง่าย แพทย์ของรัฐบาลยังคงเขียนใบสั่งยาด้วยลายมือที่ไม่มีใครอ่านออกได้ ยกเว้นเภสัชกรบางคนเท่านั้น” ผู้พิพากษาปูรีกล่าวในคำสั่ง โดยคำสั่งดังกล่าวมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มหลักสูตรการปรับปรุงลายมือในหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ พร้อมส่งให้มีการเปลี่ยนไปใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัลภายในเวลากำหนดเวลา 2 ปี ซึ่งก่อนจะถึงเวลานั้น แพทย์ทุกคนจะต้องเขียนใบสั่งยาให้ชัดเจนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ดร. ดิลีป ภาณุศาลี ประธานสมาคมแพทย์อินเดีย กล่าวว่า ทางสมาคมยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยยอมรับว่าในเมืองใหญ่แพทย์ได้เปลี่ยนไปใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัลแล้ว แต่เป็นเรื่องยากในพื้นที่ชนบทและเมืองเล็กๆ “เป็นที่ทราบกันดีว่าแพทย์จำนวนมากมีลายมือที่แย่ แต่เป็นเพราะแพทย์ส่วนใหญ่มีภาระงานหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยแน่นขนัด” เขากล่าว
การที่ลายมือของแพทย์ไม่ชัดเจนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงาม แต่เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้า ในปี 1999 มีรายงานว่าความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ประมาณ 44,000 รายต่อปีในสหรัฐฯ และ 7,000 ราย ในจำนวนนี้เกิดจากลายมือที่เลอะเทอะ
ในอินเดีย แม้จะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากลายมือที่อ่านไม่ออก แต่เคยมีรายงานคดีที่น่าตกใจ เช่น เด็กอายุสามขวบเสียชีวิตในเมืองนอยดา หลังได้รับยาฉีดผิดชนิดสำหรับรักษาไข้
ชิลุกูรี ปารามัตมา เภสัชกรคนหนึ่งในอินเดีย ซึ่งเคยยื่นคำร้องต่อศาลในปี 2014 เพื่อเรียกร้องให้มีการห้ามใบสั่งยาที่เขียนด้วยลายมืออย่างสมบูรณ์ กล่าวว่า แม้จะมีคำสั่งให้แพทย์เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มาตั้งแต่ปี 2016 แต่ใบสั่งยาที่เขียนหวัดๆ ก็ยังคงมาถึงร้านของเขาอยู่เสมอ
