กรมอุตุฯ เตือน พายุ ‘บัวลอย’ อ่อนกำลังแต่ยังทำทั่วไทยฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
กรมอุตุฯ เตือนฉบับ 14 พายุ ‘บัวลอย’ อ่อนกำลังลงแล้ว แต่ยังแผลงฤทธิ์ ทั่วไทยฝนตกหนัก-หนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
วันที่ 30 กันยายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาประกาศเตือนเรื่องพายุบัวลอย และฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทย ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุบัวลอย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 14 (275/2568)
เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันนี้ (30 ก.ย. 68) พายุดีเปรสชัน “บัวลอย” (BUALOI) ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณแขวงหลวงน้ำทา ประเทศลาวแล้ว และเมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและภาคเหนือตอนบนในวันนี้ (30 ก.ย. 68)
จากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ส่งผลให้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 68
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.”
อ้างอิงจาก : FB กรมอุตุนิยมวิทยา
