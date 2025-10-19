เศรษฐกิจ

เตรียมตัวให้พร้อม ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” พรุ่งนี้ 20 ต.ค.

เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 08:17 น.
255

เตรียมตัวให้พร้อม ต้องทำอะไรบ้าง ก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ในวันพรุ่งนี้ 20 ต.ค. ก่อน เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค.

เตรียมตัวให้พร้อม รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล

โดยสิทธิ์คนละครึ่งพลัสสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถใช้กับ การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (รวมการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่) สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ บริการขนส่งสาธารณะบางประเภทที่เข้าร่วม

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังมาก่อน หรือผู้ที่เคยใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูล สามารถทำตามเช็กลิสต์ 4 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันลงทะเบียนจริง

1. “แอปฯ เป๋าตั๋ง” สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส จะต้องทำการดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตังก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Google Play หรือ Play Store จากนั้นพิมพ์ในช่องค้นหาว่า “เป๋าตัง” และกด “ติดตั้ง” และหากยังไม่ได้อัปเดตแอปฯ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” ได้

(แอปฯ เป๋าตัง รองรับกับโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 10.0+ ขึ้นไป สำหรับโทรศัพท์ที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอย และ iOS 15.0+ ขึ้นไป สำหรับโทรศัพท์ iPhone)

2. “ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง” หลังจากดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เสร็จแล้ว ต่อไปให้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปฯ เป๋าตัง โดยจะแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน ผู้ที่เคยใช้งานแล้วแต่เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานแล้วและใช้เบอร์เดิม

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ทั้งสามกรณีสามารถดูได้ที่ลิงก์นี้

3. “สมัคร G-Wallet” หลังจากที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน ให้กดเลือก G-Wallet จากนั้นลงทะเบียนสมัครใช้งานตามขั้นตอน แต่สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งมาก่อนอยู่แล้ว หรือเคยลงทะเบียน G-Wallet แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย

ขั้นตอนการสมัครและยืนยันตัวตนเข้า G-Wallet สามารถดูได้ที่ลิงก์นี้

4. “เติมเงินเข้า G-Wallet” หลังจากสมัครใช้งาน G-Wallet สำเร็จแล้ว ให้ทำการเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัสได้ และเมื่อถึงเวลาเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัส ให้กดไปที่แบนเนอร์ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่อใช้สิทธิตามโครงการได้

เข้าไปที่หน้าแอปฯ เป๋าตัง
กดปุ่ม “เติมเงินเข้า G Wallet”

ทั้งนี้ ช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet สามารถทำได้ 3 ช่องทางด้วยกัน

1. Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี โดยระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงิน

2. บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนแอปฯ เป๋าตัง โดยต้องมีบัญชีกรุงไทย และผูกบนแอปฯ เป๋าตัง

3. QR PromptPay โดยสแกน QR ด้วย Mobile Banking ทุกธนาคาร

4. ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ ระบุ G Wallet ID 15 หลัก และจํานวนเงิน

การลงทะเบียน “คนละครึ่ง พลัส” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ต.ค. 2568 และสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2568 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

