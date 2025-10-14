พายุลูกใหม่ “นัคครี” ก่อตัว ยัน ไม่กระทบไทย
ศูนย์กลางพายุ นัคครี อยู่ไกลไม่กระทบไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมทำพิษ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ เจอฝนหนัก คลื่นสูงกว่า 2 เมตร เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
สถานการณ์สภาพอากาศวันนี้ (14 ต.ค. 68) ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด แม้พายุลูกใหม่ นัคครี (Nakri) จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านยังคงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พายุ Halong (หะลอง) กระทบญี่ปุ่นฝั่งอิสุ–โตเกียว ทำให้คลื่นลม–ฝนจัดในวงกว้าง ก่อนระบบจะถอยห่างออกทะเลแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน
พายุโซนร้อน นัคครี (29W) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น และกำลังเคลื่อนตัวออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ขอย้ำว่าพายุลูกนี้ไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่อาจมีอิทธิพลทางอ้อมในการเสริมกำลังลมและคลื่นในทะเลเปิดได้บ้าง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่า ในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกชุกจากอิทธิพลของร่องมรสุม
ภาคกลางตอนล่าง, ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่ และอาจมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ระวังน้ำท่วมขัง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูง มากกว่า 2 เมตร
ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
