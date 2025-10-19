“จักรภพ” รับ “ทักษิณ” รู้จักกับ “เบน สมิธ” จริง รู้จักผ่าน “ฮุนเซน”
จักรภพ เพ็ญเเข ยอมรับ ทักษิณ ชินวัตร รู้จักกับ เบน สมิธ จริง โดยรู้จักผ่าน ฮุนเซน ยืนยันว่าทั้งสองไม่เคยร่วมลงทุนธุรกิจกัน แค่พูดคุยปรึกษาเท่านั้น
นายจักรภพ เพ็ญเเข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นปราศรัยที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวได้ถามหลังจากที่ปรากฎภาพนายทักษิณ เคยไปนั่งพูดคุยสนทนากับนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ นั้น
โดยนายจักรภพ ระบุว่า สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นคนแนะนำนายเบน สมิธ ให้นายทักษิณรู้จัก ในช่วงที่นายทักษิณ และสมเด็จฮุน เซนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ เพราะตอนนั้นนายทักษิณตั้งใจที่จะส่งเสริมการทำงานด้านการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชา สมเด็จฮุน เซน จึงแนะนำนายเบน สมิธ ให้เป็นคนประสานงานระหว่างสองประเทศ โดยช่วงแรกมีการใช้งานกันในเรื่องของการประสานข้อมูลการลงทุนในกัมพูชา ควรลงทุนด้านไหน หรือพื้นที่ไหนต้องการการพัฒนา แต่พอรู้ว่านายเบน สมิธมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ นายทักษิณ ก็ได้ห่างออกมา
นายจักรภพ ระบุว่า ส่วนตัวก็เคยเจอนายเบน สมิธ บางครั้งก็พบว่าเป็นคนที่ฉลาด แต่อะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ตนเองไม่ทราบ เพราะไม่ได้รู้จักขนาดนั้น ยืนยันว่า ทั้งนายทักษิณ และนายเบน สมิธ ไม่เคยร่วมลงทุนธุรกิจกัน มีเพียงแค่พูดคุยปรึกษากันเท่านั้น
เมื่อถามว่า กรณีของนายทักษิณที่มีข่าวเช่นนี้ออกมาจะทำให้คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยลดลงหรือไม่ นายจักรภพ กล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา สิ่งที่พรรคเพื่อไทยโดนการโจมตี ร่วมถึงเอานายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งออกจากตำแหน่ง 2-3 คน มองว่าถ้าหากเป็นที่ต่างประเทศก็ถือว่าเป็นสงครามทางการเมืองขนาดใหญ่ แต่ในประเทศประเทศไทย ประชาชนอยากอยู่อย่างสงบ อยากให้รัฐธรรมนูญแก้ปัญหาเหล่านี้ เชื่อว่า ผลจากการถูกโจมตีมาตลอด อาจจะทำให้คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยลดลง แต่ถ้าเราสามารถอธิบาย และสามารถเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ต่อประเทศให้เข้าใจได้ เชื่อว่าคะแนนความนิยมก็อาจจะกลับมาได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี
- ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน
- รู้จัก “เบน สมิธ” เปิดปูมหลัง สายสัมพันธ์จากที่ปรึกษา “ฮุนเซน” เกี่ยวอะไรกับไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: