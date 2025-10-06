ข่าว

ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน

แฟ้มภาพ

นายธนดล ทนายของ เบน สมิธ ยื่นฟ้อง รังสิมันต์ โรม ความผิดหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน โต้ไม่ใช่เจ้าพ่อสแกมเมอร์แน่นอน

จากกรณีที่นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ทนายความซึ่งรับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ได้เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.ณ ศาลอาญารัชดา โดยนายธนดลผู้รับมอบอำนาจ จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท สืบเนื่องจากอภิปรายพาดพิงเกี่ยวข้องในระดับหัวขบวนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชานั้น

ล่าสุดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.30 น. นายธนดล ได้หอบเอกสาร ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอาญารัชดา นายรังสิมัน โรม และเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้นายธนดล ให้สัมภาษณ์กับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอที่มีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นพิธีกร ว่า ตนรู้จัก เบน สมิธ ผ่านทาง ร.อ.ธรรมนัส เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้มาแล้ว 1 ปี ไม่ใช่เพิ่งมาเป็น ส่วนกรณีที่ รังสิมันต์ โรม อภิปรายว่าคุณเบนเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ ไม่เป็นความจริง มีความเสียหาย เราต้องใช้กฎหมายดำเนินการ ไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้ที่นอกเหนือกฎหมาย

ท้าให้ รังสิมันต์ โรม นำหลักฐานไปดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ได้เลย หากเชื่อว่าเป็นสแกมเมอร์ หากมีหลักฐานเพียงพอ ตนก็จะถอนตัวจากทีมกฎหมายแล้วเอาหลักฐานไปสนับสนุนคุณโรมด้วย ตอนนี้คุณเบนบินกลับมาไทยแล้ว เจ้าตัวนั่งหัวเราะว่าการไปติดต่อธุรกิจนี่คือการหนีใช่ไหม โดยจะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีเสื่อมเสียชื่อเสียง และอีกข้อหาคือการหมิ่นประมาท

 

