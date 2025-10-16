DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี
DSI ออกหนังสือ เผยผลตรวจสอบประวัติ เบน สมิธ ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี และไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุว่า ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เลขหนังสือที่ ยธ 0816/3530 ลงวันที่ 9 ต.ค.2568 ถึงนายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูล
หนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายธนดล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) หรือ นายเบน สมิธ (ผู้เสียหาย) ได้ยื่นหนังสือต่อต่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 ต.ค.2568 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า การตอบกลับเอกสารดังกล่าว เกิดขึ้นจากกรณีที่นายธนดล ได้มีหนังสือสอบถามเป็นการส่วนตัวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง ฉะนั้น เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบว่านายเบนจามิน เป็นผู้ที่เคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด จึงได้มีการตอบกลับเอกสารดังกล่าวเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยังไม่ได้รับมอบหมาย หรือรับเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องการกระทำ/พฤติการณ์ใดของนายเบนจามิน แต่อย่างใด
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกับ นายเบน สมิธ ที่อาจเป็นหัวขบวนของแก๊งสแกมเมอร์ อย่างไรก็ตามนายสมิธ ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และได้ยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายรังสิมันต์ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท
