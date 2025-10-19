ล่าตัวหนุ่มเขมร บุกปล้นร้านทอง ทำตกระหว่างหลบหนี ไม่ได้ซักเส้น
ตำรวจเร่งล่าตัวหนุ่มเขมร ปาระเบิดลูกปิงปอง บุกปล้นร้านทองในห้างในพื้นที่ อ.บางพลี ทำตกระหว่างหลบหนี ไม่ได้ซักเส้น
เพจเฟซบุ๊ก ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดของร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเขียนข้อความระบุว่า “เกิดเหตุการณ์วันนี้ที่สาขา โลตัส City Park บางพลี ใครพบเห็นคนร้ายหรือต้องการแจ้งข้อมูลโปรดแจ้ง เบอร์ 084-658-6999” โดยผู้ก่อเหตุ ได้ปาระเบิดปิงปองสร้างความแตกตื่น ก่อนบุกชิงร้านทองภายในห้าง กวาดทองรูปพรรณไปกว่า 24 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ติดตามจนไปพบ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูโม่เอ็กซ์ สีขาว-แดง ทะเบียน 1 กจ 3917 สมุทรปราการ ซึ่งเป็นคันที่คนร้ายใช้ในการหลบหนี จอดอยู่ที่ร้านคาร์แคร์แห่งหนึ่ง ภายในซอยไทยประกัน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าว จนทราบว่า ผู้ก่อเหตุ ชื่อ นาย อาวช์ ยง อายุ 31 ปี ชาวกัมพูชา หลังนำรถจักรยานยนต์มาจอด ได้ขับรถตู้ของเจ้าของร้านออกไปจากร้าน ก่อนจะนำไปจอดแถวบางปลา แล้วหลบหนีไปต่อ
ขณะที่ ข้อมูลจากเฟซบุ๊กของผู้ก่อเหตุ พบว่ามีการแชร์ข่าวปล้นร้านทอง ที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคใต้ไว้ด้วย ก่อนจะมาก่อเหตุในครั้งนี้
จากการพูดคุย เจ้าของร้านคาร์แคร์ เปิดเผยว่า นายยง เป็นคนกัมพูชา ทำงานกับตนมานานแล้ว ไม่เคยเห็นมีปัญหา ดูแลกันอย่างดี ตนคิดว่าจำทรงเขาได้ มั่นใจว่าเป็นเขา วันนี้เขามาทำงานได้ครึ่งวัน แล้วก็หายไป เขาเคยมีครอบครัว แต่ตนไม่ค่อยรู้เรื่องครอบครัวเขา ยืนยันดูแลเขาอย่างดี เขาเคยบ่นไม่อยากกลับบ้าน เพราะกลับไปที่บ้าน ก็ไม่มีใครแล้ว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ภายในร้านทองที่เกิดเหตุ พบว่าสร้อยทองทั้งหมดอยู่ครบ คนร้ายทำตกไว้ในร้านระหว่างหลบหนี จึงไม่ได้ทองไปแม้แต่เส้นเดียว
