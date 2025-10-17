ตีแผ่ฐานทัพแก๊งคอลฯ ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ล้อมรอบด้วยกำแพง-ลวดหนาม ไม่ต่างจากคุก
ตีแผ่ฐานบัญชาการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสีหนุวิลล์ ที่มีสภาพไม่ต่างจาก “เมืองคุก” เป็นแหล่งกักขังและบังคับใช้แรงงานเหยื่อจากนานาชาติ
สำนักข่าวของเกาหลีใต้ได้ลงพื้นที่สำรวจเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้งของหยวนฉวี (yuanqu) ฐานบัญชาการขนาดใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ โดยอาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ต่างจากเรือนจำความปลอดภัยสูง และเป็นสถานที่กักขังหนุ่มสาวจากนานาชาติที่ถูกหลอกลวงมาบังคับใช้แรงงาน
“หยวนฉวี” เป็นคำสแลงในหมู่แก๊งอาชญากรจีนที่หมายถึงนิคมหรือคอมเพล็กซ์ ซึ่งใช้เรียกฐานปฏิบัติการเหล่านี้ ภายในเต็มไปด้วยการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และหลอกเหยื่อให้ตกหลุมรัก โดยเหยื่อจะถูกยึดหนังสือเดินทางและโทรศัพท์เพื่อบังคับให้ก่อเหตุฉ้อโกงกับเหยื่อรายอื่น ๆ
อาคารเหล่านี้มีลักษณะเป็นตึกสีเทาทึบ ติดลูกกรงเหล็กหนาแน่น ชั้นล่างถูกปิดตายเพื่อป้องกันการหลบหนี ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีตสูง 3-4 เมตร บนกำแพงขึงด้วยลวดหนามและเศษแก้วแตก มีกล้องวงจรปิดติดอยู่แทบทุกมุม และมียามติดอาวุธคอยเฝ้าระวังตลอดเวลา
ประตูทางเข้าออกมีเพียงแห่งเดียว ซึ่งรถและบุคคลทุกคนที่ผ่านเข้าไปจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียด โดยคนในพื้นที่เล่าว่าปฏิบัติการส่วนใหญ่ควบคุมโดยคนจีน แม้จะมีคนเกาหลีบางส่วนทำหน้าที่เป็นคนกลางก็ตาม องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่ามีศูนย์ลักษณะนี้อย่างน้อย 53 แห่งทั่วประเทศกัมพูชา
อาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในอาคารที่ดูเหมือนคุกเท่านั้น แต่โรงแรมหรูและคาสิโนหลายแห่งในเมืองก็เป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกัน จากการพูดคุยกับชายชาวเกาหลี 2 คนที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือ พวกเขาเล่าว่าเคยถูกขังอยู่ที่ชั้น 13 ของโรงแรมแห่งหนึ่ง โดยในอาคาร 15 ชั้นนั้น 10 ชั้นแรกเปิดเป็นห้องพักปกติ แต่ 5 ชั้นบนสุดกลับเป็นฐานของกลุ่มอาชญากร
คนเกาหลีในพื้นที่คนหนึ่งถึงกับชี้ไปที่โรงแรมที่ผู้สื่อข่าวพักอยู่แล้วบอกว่า “ที่นั่นก็เคยเป็นหยวนฉวีมาก่อนเหมือนกัน ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรม” สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมเหล่านี้แทรกซึมอยู่ทั่วทุกแห่งในเมือง
นายโอ ชาง-ซู ประธานสมาคมชาวเกาหลีในสีหนุวิลล์ และมิชชันนารีที่คอยช่วยเหลือคนเกาหลีที่ถูกกักขัง ได้กล่าวว่า “เมืองสีหนุวิลล์ทั้งเมืองไม่ต่างอะไรกับเรือนจำ” เขายังเล่าอีกว่า เมื่อคืนก่อนเพิ่งมีชายเกาหลีวัย 20 ปีโทรมาขอความช่วยเหลือจากในคาสิโน แต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจที่จะหลบหนี เพราะเขาบอกว่าการรักษาความปลอดภัยมันแน่นหนาเกินไป
ที่มา: The Korea Times
