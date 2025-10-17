“ปธน.เกาหลีใต้” คุย “อนุทิน” ชื่นมื่น ย้ำไม่ลืมไทยเคยส่งกองทัพมาช่วย
อี แจ-มยอง ปธน.เกาหลีใต้ คุย อนุทิน ชื่นมื่น ย้ำไม่ลืมไทยเคยส่งกองทัพมาช่วยสงครามเกาหลี รวมถึงมีคนไทยเป็นสมาชิก K-Pop หลายวง
อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ หลังพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ระบุว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้ต่อสายพูดคุยกับท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศของเราที่ได้ตัดสินใจส่งกองกำลังมาร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นประเทศแรกๆ และในวันนี้ประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของเราที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านอาเซียน APEC หรือในเวทีพหุภาคีอื่นๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวเกาหลีไปเยือนมากที่สุด และเรามีความคุ้นเคยกันและกันเนื่องจากมีสมาชิกนักร้องวง K-pop ที่เป็นคนไทยร่วมอยู่ด้วยหลายวง
ผมและท่านนายกฯอนุทินได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆและมองว่าเรายังมีศักยภาพในการจะพัฒนาความร่วมมืออีกมาก โดยเฉพาะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้าน เราทั้งสองจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อตกลงให้ได้ในเร็ววัน
ท่านนายกฯอนุทินยังได้แสดงความสนับสนุนต่อความพยายามของสาธารณรัฐเกาหลีที่พยายามผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเริ่มการเจรจาใหม่ระหว่างเหนือกับใต้ แรงสนับสนุนแบบนี้จากมิตรประเทศเป็นกำลังใจสำคัญกับเรามาก
หวังว่าจะได้พบกับท่านนายกฯอนุทินในที่ประชุมผู้นำอาเซียนและประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้”
태국의 아누틴 총리와 처음으로 통화하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.
태국은 한국전쟁 당시 조기에 파병을 결정한 우방국으로, 오늘날 아세안과 APEC 등 다자무대에서 긴밀히 협력하고 있는 우리의 전략적 동반자입니다.
우리 국민에게 가장 사랑받는 관광지 중 하나이며, 다수의 K-pop 그룹에… pic.twitter.com/aIZ6a8df3M
— 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 16, 2025
