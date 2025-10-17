ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา
จากวิกฤตแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาที่ลุกลามจนมีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต ทำให้ชื่อของ คิม จี-นา (Jina Kim) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ลำดับที่ 2 กลายเป็นที่จับตามองในฐานะผู้บัญชาการภารกิจสำคัญนี้
จากนักวิชาการสู่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คิม จีนา เกิดวันที่ 27 มกราคม 1979 (พ.ศ. 2522) ปัจจุบันอายุ 46 ปี เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 โดยก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านความมั่นคง
นอกจากนี้ คิม จีนา ยังเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยกองทัพเกาหลีเหนือที่สถาบันวิเคราะห์กลาโหมเกาหลี (KIDA) และเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮันกุก (HUFS)
ด้วยโปรไฟล์ที่ผสมผสานความรู้ด้านความมั่นคงและการทูต ทำให้เธอเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับวิกฤตที่ซับซ้อนนี้
บทบาทในวิกฤต คอลเซ็นเตอร์ใน “กัมพูชา”
หลังจากเกิดเหตุนักศึกษาเกาหลีถูกลักพาตัวและทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชา คิม จี-นา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปยังกรุงพนมเปญในเดือนตุลาคม 2025 เพื่อเข้าพบ สมเด็จฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรง
ผลการเจรจาในเบื้องต้นทำให้ทางการกัมพูชาให้คำมั่นว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ และเตรียมส่งตัวชาวเกาหลี 59 คนที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์สแกมกลับประเทศ ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศห้ามการเดินทาง (Travel Ban) ในระดับสูงสุดไปยังพื้นที่เสี่ยง 3 แห่งในกัมพูชา ได้แก่ ปอยเปต, บาเว็ต และโบกอร์
รัฐบาลเกาหลีใต้ประเมินว่ามีชาวเกาหลีประมาณ 1,000 คน ที่อาจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสแกมในกัมพูชา ภารกิจของคิม จี-นา จึงไม่ใช่แค่การพากคนกลับประเทศ แต่ยังรวมถึงการวางกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงในระดับภูมิภาคในระยะยาว
