“กัน จอมพลัง” เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 12:52 น.
81

กัน จอมพลัง เผยเอกสารชี้แจงเงินบริจาค 7000 แผ่น ลั่นชัดเจน ไม่เลอะเทอะ ตอนนี้กำลังให้ทีมงานรวบรวมยอดทั้งหมด เพื่อชี้แจงต่อไป

นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตเรื่องเงินบริจาคว่า “นี่คือเอกสารชี้แจงค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ที่นำส่งสรรพากรว่าได้โอนไปที่ไหนบ้างและนำไปใช้อะไรบ้างทุกบาทที่ออกจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ต้องแสดงและชี้แจงต่อสรรพพากรว่านำไปใช้ทำอะไรบ้างทีมงาน กินข้าวกินน้ำ เติมน้ำมัน สร้างถนน ทำบังเกอร์ ช่วยทหาร ช่วยตำรวจ ช่วยปกครอง ช่วยหมอพยาบาล นักเรียนคุณครู ช่วยชายแดนช่วยชาวบ้านใช้ขับเคลื่อนพัฒนาชายแดน ก็ต้องมีหลักฐานมาชี้แจงซึ่งเราทำตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิจนวันนี้เพราะนี่ไม่ใช่เงินส่วนตัวผมเป็นเงินของ FC ที่รักผม

ผมชัดเจนไม่มีเลอะเทอะ ไม่มีนำไปใช้ส่วนตัว เน้นต้องทำถูกต้องตามระบบ ใช้เพื่อช่วยชาวบ้านและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ให้ทำงานง่ายและปลอดภัยขึ้นอย่างที่FCทุกคนตั้งใจไว้ เอกสารเดือนสิงหาคมมีทั้งหมด 7000 กว่าแผ่น”

ก่อนจะเขียนข้อความเพิ่มเติมอีกว่า “ตอนนี้กำลังให้ทีมงานรวบรวมยอดทั้งหมดเงินจ่ายเงินเข้าเงินออกรายการรอจ่ายเพื่อชี้แจงให้ FC ที่รักผม ผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อใจเชื่อมั่นผม และ ผมก็มั่นใจชัดเจน อาจจะเสียเวลาเยอะมากแต่ผมยินดีเพื่อ FC ผมผมยินดีเต็มที่ครับ”

