“ไผ่ ลิกค์” ป้อง “ธรรมนัส” รู้จักกันมา 20 ปี ไม่เกี่ยวคอลเซ็นเตอร์แน่นอน
ไผ่ ลิกค์ ป้อง ธรรมนัส รู้จักกันมา 20 ปี ไม่เกี่ยวคอลเซ็นเตอร์แน่นอน พร้อมเดิมพันถ้าเกี่ยวจริง ตนจะหยุดเล่นการเมืองทันที
นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า “ผมได้รู้จักกับท่านรองนายกฯธรรมนัสมาร่วม 20 ปีตลอดเวลาได้ทำงานร่วมกันมาและรวมถึงนอกเวลาทำงานด้วยผมมั่นใจว่าท่านรองนายกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แน่นอน
ตอนนี้ได้มีกลุ่มการเมืองพยายามโยงพวกเราเข้าไปว่ามีส่วนในแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผมว่าเป็นการเล่น การเมืองแบบสกปรก ท่องมาเป็นนกแก้วนกขุนทอง
ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับท่านท่านบอกว่าเราทำงานเอาผลงานให้ประชาชนเห็นจะดีที่สุด
ผมจึงมั่นใจและกล้าเดิมพันแต่ไม่รู้คนที่พยามกล่าวหาจะกล้าไหมถ้าท่านหรือพรรคกล้าธรรม ยุ่งเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ผมยินดีจะหยุดเล่นการเมืองทันทีถ้ากล้าเดิมพันบอกมานะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “โรม” บอก “ธรรมนัส” อย่าเพิ่งร้อนตัว ถามต้องการปิดปากตนทำไม?
- เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”
- DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: