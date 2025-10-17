ข่าว

“ไผ่ ลิกค์” ป้อง “ธรรมนัส” รู้จักกันมา 20 ปี ไม่เกี่ยวคอลเซ็นเตอร์แน่นอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 09:56 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:56 น.
55

ไผ่ ลิกค์ ป้อง ธรรมนัส รู้จักกันมา 20 ปี ไม่เกี่ยวคอลเซ็นเตอร์แน่นอน พร้อมเดิมพันถ้าเกี่ยวจริง ตนจะหยุดเล่นการเมืองทันที

นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า “ผมได้รู้จักกับท่านรองนายกฯธรรมนัสมาร่วม 20 ปีตลอดเวลาได้ทำงานร่วมกันมาและรวมถึงนอกเวลาทำงานด้วยผมมั่นใจว่าท่านรองนายกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แน่นอน

ตอนนี้ได้มีกลุ่มการเมืองพยายามโยงพวกเราเข้าไปว่ามีส่วนในแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผมว่าเป็นการเล่น การเมืองแบบสกปรก ท่องมาเป็นนกแก้วนกขุนทอง

ผมเคยพูดคุยเรื่องนี้กับท่านท่านบอกว่าเราทำงานเอาผลงานให้ประชาชนเห็นจะดีที่สุด

ผมจึงมั่นใจและกล้าเดิมพันแต่ไม่รู้คนที่พยามกล่าวหาจะกล้าไหมถ้าท่านหรือพรรคกล้าธรรม ยุ่งเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ผมยินดีจะหยุดเล่นการเมืองทันทีถ้ากล้าเดิมพันบอกมานะ”

