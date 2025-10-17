“กัน จอมพลัง” พร้อมเปิดสเตทเม้น ยืนยันเงินบริจาค ใช้ช่วยชายแดนหมด
กัน จอมพลัง พร้อมเปิดสเตทเม้น ยืนยันว่าเงินบริจาคเข้ามามูลนิธิ ใช้ช่วยทหารและประชาชนชายแดนหมด ไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเอง
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีการตั้งคำถามถึงเรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะจาก สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน
โดยนายกันว่า “ตอนนี้ผมให้บัญชีไปธนาคารเพื่อขอสเตทเม้นว่ามี FC สนับสนุนเงินเข้ามามูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เท่าไหร่และจ่ายไปแล้วแน่ๆเท่าไหร่และรวบรวมรายการรอจ่ายอีกเท่าไหร่ซึ่งการเป็นกันจอมพลังแน่นอนครับมีคนจับจ้อง
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เริ่มก่อตั้งมีการทำเอกสารยื่นรายรับรายจ่ายกับสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกเดือนทุกรายการ เงินทุกบาทผมกล้ายันว่าไปพัฒนาชายแดนเพื่อช่วยชีวิตทหารตำรวจช่วยคนลำบากจนไปสู่ส่วนรวมและไม่เคยเข้าส่วนตัว”
ก่อนจะเขียนคอมเม้นท์ปิดท้ายว่า “พร้อมครับ”
