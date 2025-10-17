ผบ.ตร. พร้อมส่งกำลังดูแล “สว.อังคณา” โดนขู่ฆ่า ย้ำไม่สนับสนุนความรุนแรง
ผบ.ตร. พร้อมส่งกำลังดูแล สว.อังคณา หลังโดนขู่ฆ่า ย้ำเห็นต่างได้ เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ไม่สนับสนุนความรุนแรง ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆพูด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีนางแมรี่ เลาลอว์ ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN) โพสต์แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของ สว.อังคณา นีละไพจิตร ว่ามีการถูกขู่ฆ่านั้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับทราบจากข่าว แต่ไม่ได้รับการรายงานใดๆ อย่างเป็นทางการ ส่วนเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องของตำรวจสันติบาลและตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จะตรวจสอบความถูกต้อง หากมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้ สว.อังคณา เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งจะขอกำลังไปดูแลความปลอดภัย ก็ขอให้ยื่นหนังสือมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หากเป็นลักษณะของการโพสต์ข่มขู่ของชาวต่างชาติก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฏหมายหรือไม่ ส่วนกรณีที่เกิดความเห็นต่างระหว่าง สว.อังคณา และฝ่ายตรงข้าม เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้แต่การใช้อารมณ์หรือความรุนแรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนับสนุน
“ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆพูดจากัน มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นไป และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งเราต้องใช้ความรอบคอบ แต่ถ้าไปกระทบกระทั่งหรือใช้ความรุนแรง ให้คิดว่าเป็นคนไทยด้วยกัน ขอความร่วมมือขอร้องช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าว
