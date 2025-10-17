ข่าว

เปิดนาที ฮีโร่เด็กคุมร่ม หาดกะตะ ปลดเซฟตี้ทิ้งตัวลงทะเล ช่วยนักท่องเที่ยวรอดตาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 09:36 น.
ฮีโร่เด็กคุมร่มที่หาดกะตะ จ.ภูเก็ต ปลดเซฟตี้เบลท์ทิ้งตัวลงทะเล ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว ร่อนลงอย่างปลอดภัย หลังเรือลากร่มอับปางจากพายุฝน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 บริเวณหาดกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เกิดเหตุฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ส่งผลให้เรือลากร่มที่กำลังให้บริการนักท่องเที่ยวล่มกลางทะเลอ่าวกะตะ ขณะนั้นพาราเซลลิ่งยังลอยอยู่เหนือผิวน้ำ

เด็กบังคับร่มตัดสินใจปลดเซฟตี้เบลท์ ปล่อยให้ร่างตกลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักของพาราเซลลิ่ง ช่วยให้ร่มที่มีนักท่องเที่ยวติดอยู่ค่อยๆ ลดระดับลงเพื่อลดแรงกระแทก ก่อนที่ร่มจะตกลงใกล้ชายหาดพร้อมร่างของนักท่องเที่ยว

FB/ ตะลอนข่าวภูเก็ต

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทั้งสองคนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย จากการตรวจสอบเบื้องต้น นักท่องเที่ยวมีอาการแน่นหน้าอก ส่วนเด็กบังคับร่มมีบาดแผลแตกที่ใบหน้าเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลฉลองเพื่อตรวจอาการเพิ่มเติม ขณะนี้ทั้งคู่ปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

เด็กหนุ่มผู้บังคับร่มพาราเซลลิ่ง (ฮีโร่ในเหตุการณ์)
FB/ ตะลอนข่าวภูเก็ต

