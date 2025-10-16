ตรวจหวย
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ครบทุกรางวัล ที่นี่
ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก โดยผลรางวัลในงวดนี้ 16/10/68 มีดังนี้
ตรวจผลสลาก N3 งวด 16 ตุลาคม 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 696 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 61 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 669 966 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
- รางวัลพิเศษ คือ 696 000 000 933 มูลค่า 252,116 บาท
ผู้ถูกรางวัลสลาก N3 จะได้รับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนเมื่อคุณถูกรางวัล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกขึ้นเงินด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขายในแต่ละงวด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
- ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
- เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล รวม 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน
- ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
- งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
หญิงเยอรมันส่งมอบโบราณวัตถุคืนกรีซ หลัง “ขโมย” ไปนานกว่า 50 ปี ลั่นไม่สายที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เตรียมนั่งหัวโต๊ะตั้ง คณะกรรมการพิเศษ ลุยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการ “คนละครึ่งพลัส” พบเริ่มระบาดหนัก
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
กกท.ผนึกกำลังภาคเอกชน–วงการบันเทิง เปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025”
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
กกท. แจงแล้ว ทาบ “เสก โลโซ” ขึ้นโชว์ซีเกมส์ ติดต่อผ่านกรมราชทัณฑ์-ยันไม่มีอภิสิทธิ์ชน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล รวม 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สาวไทยสร้างเรื่อง แต่งตัวไม่พร้อมปีนเขาฮอกไกโด สุดท้ายต้องพึ่งกู้ภัย ถูกชาวเน็ตญี่ปุ่นด่าฉ่ำ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ดังได้ก็ดับได้ ดราม่า “เจนนี่” แพ้เสียงในหัว ถาม “จันจิ” หวานใจมาริโอ้ ทั้งที่คลิปก่อนหน้าฮาลั่น 4 ล้านวิว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”
6 ชั่วโมง ที่แล้ว