ถ่ายทอดสดหวย 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
วันนี้หวยออก (พฤหัสบดีที่ 16/10/68) ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่
กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลังก้าวสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ กับการถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะเริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery official
ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 ต.ค. 68 (16/10/68)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 740,512
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 58
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
- รางวัลที่ 1 : 074646
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 131 012
- รางวัล 2 ตัวตรง : 31
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 022 209
- รางวัลที่ 1 : 506356
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ส.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 602 247
- รางวัล 2 ตัวตรง : 63
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 834 989
- รางวัลที่ 1 : 994865
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ส.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า 525 142
- รางวัล 2 ตัวตรง 50
- รางวัล 3 ตัวหลัง 891 512
- รางวัลที่ 1 811852
