ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่
ในทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน จะมีช่วงเวลาพิเศษที่คนไทยทั้งประเทศต่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง บ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ก็เช่นกัน เสียงขานหมายเลขจากกองสลากได้เริ่มต้นขึ้น เป็นสัญญาณแห่งความหวัง, ความฝัน และโชคชะตาที่กำลังจะถูกขีดเขียนขึ้นใหม่ วันนี้ทีมงานเดอะไทยเกอร์แนะนำตารางตรวจสอบดาวน์โหลดหวยฟรี ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ทุกรางวัล ตั้งแต่รางวัลใหญ่ที่หลายคนตั้งตารออย่างรางวัลที่ 1, รางวัลใกล้เคียง จนถึงเลขหน้าและเลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว รวมทั้งเลขท้าย 2 ตัว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวตรง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวตรง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 131 012
- รางวัล 2 ตัวตรง : 31
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 022 209
- รางวัลที่ 1 : 506356
หากท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น. รวมทั้งธนาคารของรัฐ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
