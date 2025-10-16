ตรวจหวย
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้
สำหรับการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งในวันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการถ่ายทอดสดการออกรางวัลจากสำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 ตุลาคม 2568
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
ดูผลหวยย้อนหลัง
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 740 512
- รางวัล 2 ตัวตรง : 58
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
- รางวัลที่ 1 : 074646
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ส.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 602 247
- รางวัล 2 ตัวตรง : 63
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 834 989
- รางวัลที่ 1 : 994865
สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้
ช่องทางและเวลาถ่ายทอดสด (Live Broadcast)
- เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
- เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 16 กันยายน 2568
