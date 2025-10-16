งวดนี้แตก 24 ล้าน! ลอตเตอรี่พลัส ประกาศชื่อ 4 เศรษฐีป้ายแดง หนุ่มปทุม รับเละ 12 ล้าน

ข่าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 16:46 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 16:46 น.
112
สุดยอดคนดวงเฮง! ร่วมยินดี 4 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส งวด 16 ต.ค. 68 รวมทั้งสิ้น 4 ใบ 24 ล้าน หนุ่มปทุมธานี รับเละ 12 ล้าน

จบลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2568 ผลรางวัลที่ออก ได้แก่ รางวัลที่ 1 : 059696 เลขหน้า 3 ตัว : 955, 531 เลขท้าย 3 ตัว : 889, 476 เลขท้าย 2 ตัว : 61 ในการประกาศผลหวยครั้งนี้ทางเพจ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้มีการไลฟ์ด้วยเช่นกัน โดยมี เฟิร์น พัสกร นักแสดงสาวสายฮา ร่วมเป็นสักขีพยานในการแจ้งชื่อผู้โชคดีที่จะถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ (16/10/68)

หลังจบการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ต.ค. 68 แล้ว พบว่า มีเศรษฐีคนใหม่ที่ได้รับโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ลอตเตอรี่พลัส แล้วถูกรางวัลที่ 1 มีผู้โชคดีที่ดวงเฮงทั้งหมด 3 ท่าน 4 ใบ รวม 24 ล้านบาท ทางทีมงาน เดอะไทยเกอร์ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ

สวรรค์สั่งรวย ทีมลอตเตอรี่พลัสคว้า 24 ล้าน! ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้งหมด 3 ท่าน รวม 24 ล้าน งวด 16 ต.ค. 68 ที่ลอตเตอรี่พลัสมีเศรษฐีใหม่ 3 ท่าน

  • คุณเป็ก จ.ปทุมธานี ถูก 2 ใบ 12 ล้าน
  • คุณมาร์ค จ.นราธิวาส ถูก 1 ใบ 6 ล้าน
  • คุณแตงโม จ.ตาก ถูก 1 ใบ 6 ล้าน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

