“หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้

เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 17:19 น.
"หมอเหรียญทอง" งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้

“หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองชั่วคราว ตั้งแต่ 16 ต.ค. นี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช. จะจ่ายหนี้สินที่ค้างไว้ทั้งหมด

16 ตุลาคม 2568 พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ภาพบรรยากาศของผู้ในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำนวนมาก ซึ่งพล.ต.นพ.เหรียญทอง ประกาศว่าจะหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

“นี่คือภาพการหยุดให้บริการ โอ พี ดี เป็นการชั่วคราวสำหรับ ผู้ปวยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เมื่อ 16 ต.ค.68 จนกว่า สปสช จะชำระหนี้ปีงบประมาณ 63 และปีงบประมาณ 67 ตามกติกาที่ สปสช เป็นคนนำเสนอต่อ รพ.มงกุฎวัฒนะครบถ้วน

แต่ยังคงมีผู้ปวยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะจำนวนมากยังคงยืนหยัดไม่ย้ายสิทธิไป รพ.อื่นๆ ตามที่ สปสช จัดให้ + ผู้ปวยสิทธิบัตรทองจากคลินิกต่าง ๆ จำนวนมากที่ส่งต่อ รพ.ต่างๆ ตามที่ สปสช สร้างปัญหาความเดือดร้อนกำหนดให้ส่งต่อผู้ป่วยข้ามฟาก ข้ามแม่น้ำ จากนอกเมืองไปยัง รพ.ใจกลางเมือง แห่แหนมาใช้โครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม จ่ายเงินเอง ราคา รพ.รัฐ แอดมิตใช้สิทธิบัตรทอง’ + ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่ รพ.มงกุฎวัฒนะกำลังพยายามลดจำนวนรับขึ้นทะเบียนลงครึ่งหนึ่ง

บรรยากาศที่แออัดของผู้ป่วยและญาติที่รอรับบริการในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
FB/ เหรียญทอง แน่นหนา

ด้วยการเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่ไม่พึงพอใจการบริการ ได้โปรดย้ายสิทธิไปยัง รพ.อื่นๆ ในปลายปี 68 นี้ รพ.มงกุฎวัฒนะขอประทานอภัยในความไม่สะดวกแก่ท่านที่ไม่พึงพอใจ หากท่านอดทนไม่ไหว ได้โปรดย้ายสิทธิไปยัง รพ.ตามที่ สปสช และประกันสังคมจัดให้ สำหรับท่านที่อดทนได้ ยังพึงพอใจ รพ.มงกุฎวัฒนะอยู่ ผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะแออัด แต่ รพ.มงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิขั้นสูง เราสามารถรักษาโรคร้ายแรง เรื้อรัง ซับซ้อน มานานกว่า 30 ปี เรามีความเข้มงวดในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย ปลอดอันธพาล-ผู้ไร้มารยาทสังคม-บุหรี่-สารเสพติด แต่เรามีข้อเสีย คือ เราไม่ตามใจผู้ใช้บริการที่เอาแต่ใจครับ”

