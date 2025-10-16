“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก
กัน จอมพลัง โพสต์การเมืองสกปรก ชี้เจอ ธรรมนัส น้อยกว่า สก.พรรคส้มอีก ลั่นเรื่องคอลเซนเตอร์ทำมานานแล้ว ถามทำไมต้องแซะประชาชนธรรมดา?
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวช หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “การเมืองนี่สกปรกจริงนะครับ จะตามคนนี้คนนั้นแต่ก็เลือกมาตามที่ผม เพราะอยากให้มีชื่อผมไปติดจะได้รับการสนใจจากประชาชน ทั้งๆที่คุณอนุทินผมไม่เคยคุยเลย พรรคส้มก็เลือกมาเองน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าผมอีกส่วนคุณธรรมนัสมีคนที่สนิทกว่าผมเยอะแยะแต่เลือกใช้ชื่อผมจริงๆน่าจะตามผ่าน สส พรรคประชาชน ที่ย้ายไปอยู่เดินตามต้อยๆน่าจะง่ายกว่าอีกแต่ไม่ไปตามผ่านคนนั้น
แล้วผมเจอคุณธรรมนัสน้อยกว่า สก พรรคส้มอีก แล้วเรื่องคอลเซนเตอร์ผมย้ำถึงใครก็เอาหมด และอีกอย่างเวลาคนของส้มไปพูด กลับพูดว่ามีคนนี้สนิทกับขบวนการนั้นแล้วก็ใส่ชื่อผมตอนท้าย แต่กลับไม่พูดว่าตัวผมเองก็สนิทกับคนในพรรคส้มเช่นกัน แต่ผมก็พยามฝากข้อความไปหาทั้ง 2 คนตามที่สส พรรคประชาชนขอให้ช่วยแต่ผมได้รับผลกระทบมากจากการที่การเมืองลากผมไป
เรื่องคอลเซนเตอร์ผมทำมาตั้งนานแล้วก็ มีคนบอกคุณบอกคุณปั่นคุณแซะ แล้วทำไมต้องแซะผมผมเป็นประชาชนนะครับไม่ใช่ สส แล้วความเจ็บของสิ่งที่เกิดกับผมคือมีคนที่คอนเฟิมจ้างงานผมยกเลิกงาน LIVE ผมรวม 6 แสนกว่า นักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำนะครับ แทนที่ผมจะได้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านที่ลำบาก กลายเป็นประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบเสียเองจากความอยากมันของนักการเมืองสีส้ม แบบนี้มีครับใครผิดชอบครับ การเมืองอย่าลากผมไปยุ่งเพราะพวกคุณไม่เคยมารับผิดชอบ”
ก่อนจะเขียนในคอมเม้นท์อีกว่า “ผมรู้จักคนเยอะแยะมากมายมีมิตรมีพี่น้องกับทุกพรรค แต่ไม่ใช่ผมต้องไปรับรองรองหรือรู้ว่าใครทำอะไร อย่าลากอย่าเอาผมเข้าไปยุ่งไปเป็นเครื่องมือ ทุกพรรคผมช่วยหมดแม้กระทั้งคนของพรรคประชาชนประสานให้ผมช่วย วันนี้โดนยกเลิกงาน 6 แสนเพราะ สส มาแซะมาเอาไปเชื่อมโยงไปยุ่งการเมือง แทนที่จะได้เงินพวกนี้ไปช่วยชาวบ้าน เวรของกรรมนักการเมืองไม่มาช่วยผมยังสกัดผมอีกเวร”
