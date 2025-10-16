หญิงเยอรมันส่งมอบโบราณวัตถุคืนกรีซ หลัง “ขโมย” ไปนานกว่า 50 ปี ลั่นไม่สายที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่รู้จะชื่นชมเธอดึไหม เมื่อหญิงชาวเยอรมันตัดสินใจส่งคืนส่วนหัวเสาหินโบราณคืนให้กับกรีซ หลัง “ขโมย” มาเป็นสมบัติไว้นานกว่า 50 ปี
กระทรวงวัฒนธรรมกรีซประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ขโมยส่วนยอดของเสาโบราณไปจากเมืองโอลิมเปียเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้ว ได้ตัดสินใจส่งมอบมันคืนให้กับประเทศกรีซแล้ว
โบราณวัตถุดังกล่าวคือส่วนหัวเสาที่ทำจากหินปูน มีความสูง 9 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ถูกนำไปจากอาคาร Leonidaion ซึ่งเป็นบ้านพักรับรองของแขกในสมัยศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมกรีซได้กล่าวชื่นชม “ความรู้สึกและความกล้าหาญ” ของหญิงคนนี้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่าการส่งมอบโบราณวัตถุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และเป็นโบราณวัตถุชิ้นที่สามที่ได้รับการส่งคืนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมึนสเตอร์ (University of Muenster) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
“เธอตัดสินใจส่งมอบโบราณวัตถุชิ้นนี้ให้กับมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งคืนโบราณวัตถุสำคัญๆ จากมหาวิทยาลัยมึนสเตอร์ไปยังประเทศต้นกำเนิดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งความร่วมมือที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยนี้ ทำให้โบราณวัตถุได้กลับคืนสู่กรีซและโอลิมเปียโบราณ” กระทรวงกล่าว
จอร์จิออส ดิดาสคาลู เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ การกระทำนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไม่มีพรมแดน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ, ความรับผิดชอบ และความเคารพซึ่งกันและกัน”
ทอร์เบน ชไรเบอร์ ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีมหาวิทยาลัยมึนสเตอร์กล่าวเสริมว่า “ไม่สายเกินไปที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักศีลธรรมและยุติธรรม”
การส่งคืนโบราณวัตถุเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกรีซพยายามมานานหลายปีเพื่อบรรลุข้อตกลงในการส่งโบราณวัตถุคืนโดยไม่ต้องใช้การดำเนินการทางกฎหมาย โดยเป้าหมายหลักของกรีซยังคงเป็นการได้ “หินอ่อนพาร์เธนอน” (Parthenon Marbles) ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 กลับคืนสู่ประเทศ
