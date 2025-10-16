เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้รับเลี้ยง “แมวดำ” หวั่นถูกฆ่าช่วงฮาโลวีน
เมืองสเปน วอนศูนย์พักพิงสัตว์งดให้ประชาชนรับเลี้ยง แมวดำ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ต.ค. จนไปถึง 1 พ.ย. หวั่นถูกฆ่าประกอบพิธีช่วงฮาโลวีน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าว ฟร็องซ์24 รายงานว่า เมืองเทอร์ราซซา ในประเทศสเปน ออกมาขอความร่วมมือว่าศูนย์พักพิงสัตว์ควรจะงดให้รับเลี้ยงแมวสีดำ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม จนไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนำสัตว์ไปใช้กับพิธีบูชาหรือความเชื่องมงาย ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่จะถึงนี้
โดยสื่อท้องถิ่นรายงานอ้างอิงคำพูดของ สมาชิกสภาสวัสดิภาพสัตว์ ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการขอรับเลี้ยงแมวมากขึ้น โดยผู้รับเลี้ยงให้เหตุผลว่า “เพื่อทำพิธี” หรือบอกว่า “ของตกแต่งในช่วงฮาโลวีน เพราะมันเท่ดี”
ซึ่งทางสภาเมืองระบุว่าพวกเขาแกล้งทำเป็นเมินเฉยไม่ได้ กับความเสี่ยงที่น่ากลัวนี้ ซึ่งทางสภาสวัสดิภาพสัตว์ยันเตือนด้วยว่าแมวอาจจะถูกทำร้ายหรือฆ่าในช่วงเทศกาลฮาโลวีน
อย่างไรก็ตามทางศูนย์พักพิงสัตว์ยังสามารถอนุญาตให้รับเลี้ยงแมวดำได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่สามารถยืนยันความปลอดภัยของเจ้าเหมียวได้ ซึ่งทางสภาเมืองกล่าวอีกว่า ในอนาคตอาจจะนำกลับกฎหมายนี้มาใช้อีก
