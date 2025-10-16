บันเทิง

“เจนนี่” สั่งทุกแบรนด์ เซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟ์ เจอปรับ 100 ล้าน หากผิดสัญญา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:08 น.
93
"เจนนี่" สั่งทุกแบรนด์ เซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟ์ เจอปรับ 100 ล้าน หากผิดสัญญา

“เจนนี่” เอาจริง! ออกกฎเหล็กสยบดราม่า ให้ทุกแบรนด์เซ็นสัญญาก่อนไลฟ์ เจอสารอันตราย ปรับ 100 ล้าน โฆษณาเกินจริง

กลายเป็นกระแสร้อนแรงต่อเนื่อง สำหรับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” ที่ล่าสุดเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดขายของมาราธอน 6 วันเต็ม กวาดรายได้รวมไปกว่า 557 ล้านบาท แต่ท่ามกลางเสียงชื่นชม ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงความปลอดภัยของสินค้าที่นำมาขาย ซึ่งเจนนี่ ได้ออกมาเคลื่อนไหวสยบดราม่าทันทีด้วยการประกาศกฎเหล็กสำหรับทุกแบรนด์

เจนนี่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ทนายความมาถึงแล้วค่ะ ต่อไปนี้ทุกแบรนด์ ต้องเซ็นสัญญาก่อน ขึ้นไลฟ์ รับประกันเรื่องไม่ใส่สารอันตรายต่างๆ ฝ่าฝืนปรับ 100 ล้าน หน้างานเซ็นสด ทางบ้านเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องได้ของที่ดีที่สุด”

โพสต์ของ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ
FB/ รัชนก สุวรรณเกตุ

และได้เสริมข้อความใต้คอมเมนต์ว่า “ทุกแบรนด์อย่าลืมทำการบ้าน เรื่องการโฆษณา และ การ โอเวอร์เคลมนะคะ ฝ่าฝืนปรับ 10 ล้านและไม่รับงานอีกต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

19 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

42 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน &#039;อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์&#039; โฆษณาเกินจริง ระวัง &#039;ช่องปลิว&#039; แถมโทษจำคุก ข่าว

อย. เตือน ‘อินฟลูฯ-ครีเอเตอร์’ โฆษณาเกินจริง ระวัง ‘ช่องปลิว’ แถมโทษจำคุก

56 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเพลงใจหาย Paramount เตรียมปิดช่อง “MTV” ทั่วยุโรปในปี 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลบแล้ว! สื่อเขมรบอก “ฮุนเซน” ไม่อดทนไทยอีกต่อไป วันนี้อาจเกิดเหตุเลวร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ออกหนังสือ “เบน สมิธ” ประวัติขาวสะอาด ไม่เคยถูกดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์รักชนกกันจอมพลัง ข่าว

เดือดต่อ ไอซ์ รักชนก ตอกกันจอมพลัง การเมืองไทยสกปรกจริง! แนะปรึกษา “ธรรมนัส” ก่อนทิ้งบอมบ์ “พี่กันรับบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มูลนิธิสตรีไต้หวันเรียกร้องภาครัฐ เพิ่มระดับความปลอดภัยในที่สาธารณะ หลังเกิดเหตุข่มขืนกลางสถานีรถไฟ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สิ้น “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกดัง-รองผู้ว่าฯ เสียชีวิตในวัย 79 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า ข่าวต่างประเทศ

เหยื่อแก๊งคอลฯ ชาวเกาหลีใต้ เล่านาทีสยอง ในกัมพูชา เผยถูกทุบตีด้วยท่อเหล็ก-ช็อตไฟฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คณะพิเศษเกาหลีใต้” เข้าพบ “ฮุน มาเนต” คุยปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับช็อก “เรียวโกะ โยเนคุระ” ถูกตำรวจค้นบ้าน พบยาเสพติด-อุปกรณ์การเสพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตามรอยฝัน หนุ่มเกษียณตัวเองบนวัย 32 สู่ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่ ด้วยกฎ 70% และตัวเลขมหัศจรรย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูโพสต์ สว.อังคณา เดือน ก.ค. เรียกร้องเขมรเคารพหลักมนุษยธรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ขอโทษไม่ได้มีเจตนา ยอมรับ “โหนกระแส” รายงานด้านเดียวจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเกาหลี สกัดหนุ่มวัย 30 เตรียมบินไปกัมพูชาได้ทัน หลังเจอพิรุธ ส่อเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เป็นห่วง! ทนายเกิดผล โพสต์เล่าความดันต่ำขณะฟอกไต อ่านจบถึงกับถอนหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่แจกบ้าน 1 หลัง บันเทิง

สรุปยอด “เจนนี่ไลฟ์ 6 วัน”พุ่ง 600 ล้าน ลั่น 10 วันแตะยอดนี้แจกบ้าน 1 หลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา ลุ้นหวยออกวันพฤหัสบดี 16 ต.ค. 68 ใบเต็มโค้งสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บ่นการเมืองสกปรก ชี้เจอ “ธรรมนัส” น้อยกว่า “พรรคส้ม” อีก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ เศรษฐกิจ

ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มนราธิวาส หน้าร้านน้ำชา ใกล้วัดยี่งอ ปชช.-จนท. เจ็บ 8 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขปิงปอง ฮาย อาภาพร จับมือ ตั๊ก สิริพร-สุนารี ล้วงไหย่านาค โชว์ชัดเลขท้าย 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 11:08 น.
93
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลือสะพัด ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กองทัพอากาศไทย โชว์ภาพปฏิบัติการทางอากาศ ไม่มีคำว่าพลาด

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568

กัมพูชาว่าไง? ผู้เชี่ยวชาญชี้ ทุ่มระเบิด PMN-2 ที่คร่าชีวิตทหารไทย เพิ่งถูกฝังใหม่ ไม่ใช่ของเก่า

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2568
Back to top button