“เจนนี่” สั่งทุกแบรนด์ เซ็นสัญญาก่อนขึ้นไลฟ์ เจอปรับ 100 ล้าน หากผิดสัญญา
“เจนนี่” เอาจริง! ออกกฎเหล็กสยบดราม่า ให้ทุกแบรนด์เซ็นสัญญาก่อนไลฟ์ เจอสารอันตราย ปรับ 100 ล้าน โฆษณาเกินจริง
กลายเป็นกระแสร้อนแรงต่อเนื่อง สำหรับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” ที่ล่าสุดเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดขายของมาราธอน 6 วันเต็ม กวาดรายได้รวมไปกว่า 557 ล้านบาท แต่ท่ามกลางเสียงชื่นชม ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงความปลอดภัยของสินค้าที่นำมาขาย ซึ่งเจนนี่ ได้ออกมาเคลื่อนไหวสยบดราม่าทันทีด้วยการประกาศกฎเหล็กสำหรับทุกแบรนด์
เจนนี่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ทนายความมาถึงแล้วค่ะ ต่อไปนี้ทุกแบรนด์ ต้องเซ็นสัญญาก่อน ขึ้นไลฟ์ รับประกันเรื่องไม่ใส่สารอันตรายต่างๆ ฝ่าฝืนปรับ 100 ล้าน หน้างานเซ็นสด ทางบ้านเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าต้องได้ของที่ดีที่สุด”
และได้เสริมข้อความใต้คอมเมนต์ว่า “ทุกแบรนด์อย่าลืมทำการบ้าน เรื่องการโฆษณา และ การ โอเวอร์เคลมนะคะ ฝ่าฝืนปรับ 10 ล้านและไม่รับงานอีกต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า
- ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว
- แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: