“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 15:55 น.
“เจนนี่” เปิดโปรเจกต์ยักษ์ “Live Market Festival” ทัวร์ 5 ภาค เปิดให้สินค้าท้องถิ่นขายฟรี แถมการันตีรางวัล 1 ล้านบาทให้บูธที่ขายได้น้อยที่สุด เถ้าแก่น้อย ทุ่ม 10 ล้านจองแล้ว

สั่นสะเทือนวงการขายของออนไลน์อีกครั้ง เมื่อ “เจนนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ได้ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ส่งท้ายปีในชื่อ “เฟสติวัล Live Market by ยิวเจน” ยกระดับการไลฟ์สดสู่เทศกาลมหกรรมระดับประเทศ ที่จะเดินสายจัดงาน 5 รอบ ใน 5 จังหวัดทั่วไทย

เจนนี่ เปิดเผยว่า โปรเจกต์นี้คือการรวมสุดยอดนักไลฟ์สดมาไว้ในงานเดียว โดยจะจัดเป็นการไลฟ์สดมาราธอนยาวนานถึง 12 วันในแต่ละจังหวัด โดยจะเริ่มต้นที่ภาคกลางเป็นที่แรกในเดือนมกราคม 2569

เจนนี่ ได้เปิดให้แบรนด์สินค้าต่างๆ เช่าบูธในราคา 1 ล้านบาท เพื่อเข้าร่วมเทศกาลไลฟ์สด 12 วัน โดยเธอและสามี “ยิว ฉัตรมงคล” จะแวะไปช่วยไลฟ์สดที่บูธให้ถึง 2 รอบ พร้อมการันตีความคุ้มค่าว่า “ถ้าได้รอบละ 5 แสน พี่หลุดทุน ส่วนไลฟ์มาราธอนอีก 12 วันที่เหลือคือกำไร โคตรคุ้ม”

โปรเจกต์ดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับอย่างถล่มทลายทันทีที่เปิดตัว โดยมี “หมอของขวัญ” เป็นผู้ประเดิมโอนเงินจองบูธเป็นเจ้าแรก ตามมาด้วยแบรนด์สาหร่ายชื่อดังอย่าง “เถ้าแก่น้อย” ที่ทุ่มเงิน 10 ล้านบาท เหมา 2 บูธตลอดทั้ง 5 ภาค

นอกจากการขายของแบรนด์ดังแล้ว โปรเจกต์นี้ยังเปิดโอกาสให้ สินค้าแบรนด์เล็กและภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถเข้ามาตั้งบูธขายได้ฟรี โดยจะจัดสรรพื้นที่ให้ภาคละ 100 บูธ ติดกับโซนของบูธดารา

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและสร้างความมั่นใจให้กับแบรนด์ที่เข้าร่วม “เจนนี่” ได้ประกาศรางวัลสุดพิเศษ โดยบูธที่ทำยอดขายได้สูงสุดภายใน 12 วัน จะได้รับรางวัล “สุดยอดนักขาย” แต่ไฮไลต์สำคัญคือ บูธไหนที่มียอดขายต่ำที่สุด จะได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 1 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเสมือนการการันตีว่าไม่มีใครขาดทุนจากงานนี้อย่างแน่นอน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 15:55 น.
