ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว

ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียดหนัก เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว ลูกทุ่งสาวโทรปลอบใจ ยันไม่ใช่ความผิด ปุ๊กลุก-ไมค์
จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ และ ไมค์ ภัทรเดช ได้ไปร่วมไลฟ์สดขายของที่บ้านของ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น แต่ระหว่างการไลฟ์อยู่นั้น ช่องติ๊กต็อกของเจนนี่ รัชน ถูกระงับไปชั่วคราว โดยไม่ทราบสาเหตุ
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างก็พาทัวร์ไปลงจวก ปุ๊กลุก-ไมค์ ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไลฟ์ปลิว ซึ่งหลายคนพากันคาดเดาสาเหตุกันไปต่าง ๆ นานา ทั้งเรื่องการใช้เสียงที่ดังเกินไป, การพูดโปรโมตสินค้าที่ไม่มีในตะกร้าซ้ำ ๆ ฯลฯ จนกลายเป็นดราม่าใหญ่ เข้าไปถล่มปุ๊กลุก-ไมค์ในทุกช่องทาง
ล่าสุดนักแสดงสาว ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ พร้อมด้วย ไมค์ ภัทรเดช ได้ออมาไลฟ์พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตา โดยระบุว่า “เสียใจและเครียดมากจนไม่กล้าไลฟ์สดอีก กลัวจนไม่กล้าตะโกนหรือทำอะไรสนุก ๆ เหมือนเดิมอีก เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย สาเหตุที่ไลฟ์ปลิวเกิดจากการพูดคำต้องห้าม ไม่ใช่เรื่องไม่ปักตะกร้า ส่วนประเด็นอื่น ๆ เป็นเพียงการเล่นสนุกกัน และขอโทษทุกคนที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น”
ต่อมา เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, ยิว ฉัตรมงคล และบูม หมูกระทะ เข้าร่วมไลฟ์ ปุ๊กลุก-ไมค์ ในทันทีที่เห็นทั้งสองขึ้นไลฟ์ชี้แจงทั้งน้ำตา โดยทางเจนนี่เผยว่า “เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับปุ๊กลุก ฝนทิพย์ และไมค์ ภัทรเดช เลย แต่มันเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ทีมงานหลังบ้านของเจนนี่เองที่ขึ้นตะกร้าสินค้าไม่ทัน”
