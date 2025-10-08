ชีวิตปัจจุบัน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สวยไม่สร่างในวัย 46 ปี ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด
เปิดชีวิตปัจจุบัน ‘จางจื่ออี๋’ นางเอกจอมใจบ้านมีดบินในวัย 46 ปี ตำนานดาวค้างฟ้า-สัญลักษณ์ของวงการหนังเอเชียบนเวทีโลก หลังหย่าร้างสู่บทบาทคุณแม่ลูกสอง
หากย้อนกลับไปในยุค 2000 คงไม่มีคอภาพยนตร์คนไหนไม่รู้จักภาพยนตร์กำลังภายในที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกอย่าง Crouching Tiger, Hidden Dragon (พยัคฆ์ซ่อนมังกร) หรือ House of Flying Daggers (จอมใจบ้านมีดบิน) ทำผู้ชมตราตรึงใจด้วยฉากแอ็กชันที่งดงามราวบทกวี แถมยังเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับนักแสดงสาวชาวจีนผู้มีความงามและความสามารถอันน่าทึ่ง ชื่อของเธอคือ จางซียี่ (Zhang Ziyi) ดาวค้างฟ้าผู้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวงการภาพยนตร์เอเชียในเวทีโลกแล้วที่วันนี้เธอเป็นคุณแม่ลูกสองใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขแบบสุด ๆ
ย้อนรอยตำนาน นางเอกจอมใจบ้านมีดบิน สู่ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด
จางจื่ออี๋ หรือที่รู้จักในชื่อ จางจื่ออี๋ เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1979 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เธอคือหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเอเชีย เส้นทางของในวงการบันเทิงของเธอเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก พ่อแม่กังวลเรื่องรูปร่างที่ดูเล็กเกินไป จึงส่งลูกสาวไปเรียนเต้นรำเพื่อเสริมสร้างร่างกายตั้งแต่อายุ 11 ปี จากนั้นเธอได้เข้าเรียนที่สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง และกลายเป็นเชี่ยวชาญด้านการเต้นรำพื้นบ้านเมื่ออายุ 17 ปี
ต่อมา เธอออดิชั่นเข้าเรียนที่วิทยาลัยการละครกลางแห่งประเทศจีน (China Central Drama College) อันทรงเกียรติ และได้ถ่ายทำโฆษณาในวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ในขณะนั้นเอง ผู้กำกับจางอี้โหมว เห็นความสามารถจึงคัดเลือกให้เธอแสดงในภาพยนตร์เรื่องแรก คือ The Road Home ในปี 1999
จากนั้น จางจื่ออี๋ได้รับบท อวี้เจียวหลง ในภาพยนตร์เรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) ถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะส่งให้เธอกลายเป็นดาวเด่นในเวทีโลกในชั่วข้ามคืน อีกทั้งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ถึง 4 สาขา
นอกจากนี้ยังมีผลงานในระดับฮอลลีวูดมากมาย เช่น Rush Hour 2 (2001) ประกบคู่กับ เฉินหลง และ Memoirs of a Geisha (2005) บทบาทที่ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ
ขณะเดียวกันก็ยังมีผลงานขึ้นหิ้งที่ติดใจอยู่ในแฟน ๆ ตลอดกาลอย่าง Hero (2002) และ House of Flying Daggers (2004) จากฝีมือผู้กำกับ จางอี้โหมว รวมทั้งผลงานเรื่อง 2046 ฉายในปี 2004 ผลงานของผู้กำกับ หว่องกาไว ที่ส่งให้เธอคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก Hong Kong Film Awards
ทั้งนี้ ยังมีผลงานสร้างชื่อในยุคหลัง ๆ ได้แก่ The Grandmaster (2013) และ Godzilla: King of the Monsters (2019)
แม้จะห่างหายจากผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ไปบ้าง แต่ จางจื่ออี๋ในวัย 46 ปี ยังคงเป็นที่รักและได้รับความสนใจจากแฟน ๆ ทั่วโลกอยู่เสมอ ล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตในบทบาทใหม่ที่สำคัญที่สุด นั่นคือบทบาทคุณแม่ของลูก ๆ ทั้งสองคน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตรงกับวันเป็นวันเด็กในประเทศจีน นักแสดงคนดังได้โพสต์ภาพชุดสุดน่ารักของเธอกับลูก ๆ ผ่าน Weibo ส่วนตัว พร้อมข้อความที่เปี่ยมไปด้วยความรักว่า “ทุกวันที่ได้ใช้เวลากับลูก ๆ คือพรจากสวรรค์…การได้อยู่เคียงข้างคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้พวกเขาได้ สุขสันต์วันเด็กนะลูกรัก ขอให้วัยเด็กของลูกงดงามเหมือนสายรุ้ง ขอให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข”
แม้ว่าเธอจะยังคงปกปิดใบหน้าของลูกชายวัย 5 ขวบไว้ แต่ภาพของ ซิงซิง ลูกสาวสุดน่ารักวัย 9 ขวบที่โพสท่าถ่ายรูปเคียงข้างคุณแม่ก็สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากโดยปกติแล้วเธอค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวสูงกับครอบครัว
หลังจากหย่าร้างกับร็อกเกอร์สตาร์ชาวจีน หวังเฟิง ในปี 2566 ทั้งสองยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ร่วมกันอย่างดีเยี่ยม โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ยังมีคนเห็นทั้งคู่พาลูก ๆ ไปเที่ยวสกีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันอย่างอบอุ่น
ข้อมูลจาก : britannica และ 8days
