ข่าวดาราบันเทิง

จับตา ‘ลิซ่า’ เซ็นสัญญา WME เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ฮอลลีวูด พร้อมลุยงานแสดงเต็มที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:51 น.
63
ลิซ่า BLACKPINK เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ WME

‘ลิซ่า BLACKPINK’ เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ WME เตรียมบุกฮอลลีวูดเต็มตัว หลังแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเต็มตัวจากซีรีส์ฮิต The White Lotus

เซอร์ไพร์สแฟนคลับแบบสุด ๆ หลัง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล แร็ปเปอร์, นักร้อง, นักเต้น และนักแสดงชาวไทย สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก BLACKPINK ตอกย้ำสถานะซูเปอร์สตาร์ด้วยการเซ็นสัญญากับ WME (William Morris Endeavor) หนึ่งในเอเจนซี่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูด ตัวแทนในการขยายเส้นทางอาชีพด้านการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ

หลังจากที่ลิซ่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการเดบิวต์ในฐานะนักแสดงครั้งแรกในซีรีส์สุดฮิตของ HBO เรื่อง The White Lotus ซีซั่น 3 ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทย สาวลิซ่าได้รับบท ‘มุก’ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนส คนรักของ ‘ไก่ต๊อก’ รับบทโดย เทม เมธี ทับทิมทอง การแสดงของเธอได้รับการชื่นชมอย่างมาก อีกทั้งซีรีส์ซีซั่นนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards มากถึง 23 รางวัล รวมถึงรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม

ลิซ่า เซ็นสัญญา WME เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวูด
ภาพจาก : wearelloud

นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกวง BLACKPINK แล้ว ไอดอลสาวยังพิสูจน์ตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนับตั้งแต่เดบิวต์ในปี 2564 เธอทำลายสถิติ Guinness World Records ถึง 3 รายการในปี 2566 รวมถึงการเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 107 ล้านคน

รวมทั้งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ชนะรางวัลทั้งจากเวที MTV Video Music Awards และ MTV European Music Awards กระทั่งในปี 2567 เธอได้ก่อตั้งบริษัทจัดการศิลปินของตนเองในชื่อ LLOUD Co. และได้จับมือเป็นพันธมิตรกับค่ายเพลงระดับโลกอย่าง RCA Records

เธอได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Rockstar, New Woman ร่วมงานกับ Rosalía และ Moonlit Floor ก่อนจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Alter Ego ซึ่งเปิดตัวที่อันดับ 7 บนชาร์ต Billboard 200 และอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Top Album Sale

ลิซ่า BLACKPINK - 2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

นอกจากบทบาทของนักแสดงและนักร้อง ลิซ่ายังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับโลก ปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์หรูอย่าง Louis Vuitton

การเซ็นสัญญากับ WME ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวต่อไปบนเส้นทางอาชีพนักแสดงของลิซ่า เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ใจกลางของวงการบันเทิงระดับโลกอย่างฮอลลีวูด

ลิซ่า BLACKPINK - 6
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK - 4
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK - 3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK - 1
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า BLACKPINK - 5
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

ข้อมูลจาก : deadline

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

3 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

8 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

21 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

47 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:49 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 13:51 น.
63
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button