จับตา ‘ลิซ่า’ เซ็นสัญญา WME เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ฮอลลีวูด พร้อมลุยงานแสดงเต็มที่

‘ลิซ่า BLACKPINK’ เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ WME เตรียมบุกฮอลลีวูดเต็มตัว หลังแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงเต็มตัวจากซีรีส์ฮิต The White Lotus
เซอร์ไพร์สแฟนคลับแบบสุด ๆ หลัง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล แร็ปเปอร์, นักร้อง, นักเต้น และนักแสดงชาวไทย สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก BLACKPINK ตอกย้ำสถานะซูเปอร์สตาร์ด้วยการเซ็นสัญญากับ WME (William Morris Endeavor) หนึ่งในเอเจนซี่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในฮอลลีวูด ตัวแทนในการขยายเส้นทางอาชีพด้านการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ
หลังจากที่ลิซ่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการเดบิวต์ในฐานะนักแสดงครั้งแรกในซีรีส์สุดฮิตของ HBO เรื่อง The White Lotus ซีซั่น 3 ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทย สาวลิซ่าได้รับบท ‘มุก’ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนส คนรักของ ‘ไก่ต๊อก’ รับบทโดย เทม เมธี ทับทิมทอง การแสดงของเธอได้รับการชื่นชมอย่างมาก อีกทั้งซีรีส์ซีซั่นนี้ยังประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards มากถึง 23 รางวัล รวมถึงรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม
นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกวง BLACKPINK แล้ว ไอดอลสาวยังพิสูจน์ตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนับตั้งแต่เดบิวต์ในปี 2564 เธอทำลายสถิติ Guinness World Records ถึง 3 รายการในปี 2566 รวมถึงการเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 107 ล้านคน
รวมทั้งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ชนะรางวัลทั้งจากเวที MTV Video Music Awards และ MTV European Music Awards กระทั่งในปี 2567 เธอได้ก่อตั้งบริษัทจัดการศิลปินของตนเองในชื่อ LLOUD Co. และได้จับมือเป็นพันธมิตรกับค่ายเพลงระดับโลกอย่าง RCA Records
เธอได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Rockstar, New Woman ร่วมงานกับ Rosalía และ Moonlit Floor ก่อนจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Alter Ego ซึ่งเปิดตัวที่อันดับ 7 บนชาร์ต Billboard 200 และอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Top Album Sale
นอกจากบทบาทของนักแสดงและนักร้อง ลิซ่ายังคงเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นระดับโลก ปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์หรูอย่าง Louis Vuitton
การเซ็นสัญญากับ WME ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวต่อไปบนเส้นทางอาชีพนักแสดงของลิซ่า เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ใจกลางของวงการบันเทิงระดับโลกอย่างฮอลลีวูด
