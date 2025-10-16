“ฮุนเซน” โต้ข่าว จี้ไทยเปิดชายแดน 20 ต.ค. ย้ำปิด 100 ปี ก็ไม่ล่มสลาย
ฮุนเซน โต้ข่าว จี้ไทยเปิดชายแดนภายในวันที่ 20 ต.ค. 68 หยิบคำพูดเก่ามาอวด ปิด 100 ปี ประเทศกัมพูชาก็ไม่ล่มสลาย จะไม่ลดตัวเองไปขอให้เปิด
จากกรณีที่ พล.ร.ต.สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุถึงความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ออกมากดดันเรียกร้องให้ไทย เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด สมเด็จฮุนเซน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “นาย เจีย ธีริทธ์ โฆษกวุฒิสภา ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ พล.ร.ต.สุรสันต์ ที่ระบุว่าตนออกมากดดันเรียกร้องให้ไทย เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในวันที่ 20 ต.ค. 68″
พร้อมหยิบยกคำพูดเมื่อช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า เมื่อมองประเทศไทย เราจะเห็นเสียงจากทุกระดับชั้นของสังคม ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับล่าง ต่างออกมาเรียกร้องการปิดพรมแดนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กองทัพไทยสั่งปิดพรมแดนฝ่ายเดียว กัมพูชาจึงไม่เคยร้องขอให้เปิดพรมแดนอีกครั้ง เราเพียงแต่แจ้งฝ่ายไทยว่า “เนื่องจากไทยปิดพรมแดนแล้ว พวกเขาจึงควรเป็นผู้เปิดพรมแดนอีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องเจรจากับกัมพูชา และเมื่อไทยเปิดพรมแดนอีกครั้ง กัมพูชาจะเจรจาตามมาในอีกห้าชั่วโมงต่อมา”
นี่คือจุดยืนที่มั่นคงของกัมพูชาและจะไม่มีวันเปลี่ยน กัมพูชาจะไม่ลดตัวเองไปขอให้ไทยเปิดชายแดน ต่อให้ไทยปิดไปอีก 100 ปี กัมพูชาก็จะไม่ล่มสลาย”
