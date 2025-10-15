ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตเกาหลี โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำปกป้อง ปชช.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 14:08 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 14:08 น.
78
แฟ้มภาพ

สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำทำทุกวิถีทางการทูตเพื่อปกป้องประชาชนของตัวเอง

สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ในกรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงถึงกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลเกาหลีเตรียมส่งทหารลงพื้นที่กัมพูชา เพื่อปราบคอลเซ็นเตอร์นั้น

โดยทางสถานทูตระบุว่า ทางรัฐบาลเกาหลีทำทุกวิถีทางการทูตในการปกป้องประชาชนของตัวเอง ทว่าตามรายงานของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งในท่อนหนึ่งระบุว่า “คำเตือนล่าสุดจากเกาหลีใต้ที่ว่าอาจใช้มาตรการทางทหารกับสแกมเมอร์ข้ามพรมแดน” และ “รัฐบาลเกาหลีขู่ส่งทหารเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสแกมเมอร์ในภูมิภาค” นั้นไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ สำนักข่าว ยอนฮัป รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชา สืบเนื่องจากกรณีที่นักศึกษาในช่วงอายุ 20 ปี ถูกลักพาตัวและทรมานเป็นเหตุให้เสียชีวิตในประเทศกัมพูชา สร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวเกาหลีใต้

โดยทีมงานที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานั้น จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ ตำรวจ และหน่วยสายสืบ จะเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและขอความร่วมมือในสอบสวนและส่งตัวพลเมืองเกาหลีใต้กลับประเทศ

พร้อมกันนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการชันสูตรพลิกศพของนักศึกษาและส่งร่างกลับประเทศ รวมถึงสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาคนดังกล่าวด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

29 นาที ที่แล้ว
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี ข่าวอาชญากรรม

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง

52 นาที ที่แล้ว
&quot;วรา&quot; อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ &quot;อังคณา&quot; ออกรายการ ข่าว

“วรา” อัด โหนกระแส ไม่แฟร์ให้ “กัน จอมพลัง” พูดฝ่ายเดียว จี้เชิญ “อังคณา” ออกรายการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเสียหลาน 8 ขวบ ข่าว

ของขึ้น! กลางโหนกระแส ซัดเดือดกลุ่มนักสิทธิฯ กันจอมพลัง ถามรู้ไหมสะเก็ดทะลุแก้มพ่อ เจาะกะโหลกลูก 8 ขวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาทีชีวิต! นาเดีย เล่าระทึก รถสิบล้ออัดท้ายรถตู้ ลูกสาวลุกจากคาร์ซีท รอดหวุดหวิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; สวน &quot;อังคณา&quot; ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ข่าว

“กัน จอมพลัง” ฟาด “อังคณา” ไม่รู้หน้างาน ยันรับฟังความเห็น แต่อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จบดราม่า 6 ปี ศาลจีนตัดสินให้สาวจีนหย่าขาดกับสามี หลังถูกผลักตกหน้าผาในไทย หวังฮุบมรดก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี ข่าว

ร้านค้าบุรีรัมย์ แห่ลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันแรก เชื่อกระตุ้นยอดขายปลายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตเกาหลี โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำปกป้อง ปชช.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนอ่านประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ข่าว

ประวัติ ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีตผู้ท้าชิงเก้าอี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดก่อนได้เปรียบ(มั้ง) เพจ “ลิเวอร์พูล” โพสต์รูปถล่มแมนยู 7-0 ก่อนศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปชป. เคาะ 18 ต.ค. เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ลั่นไม่ใช่ละครการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว บันเทิง

ปุ๊กลุก ร่ำไห้ ยอมรับเสียใจ-เครียด เจอดราม่าถล่ม ทำไลฟ์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ปลิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการคนละครึ่ง ลงทะเบียนวันแรกเป็นไง เศรษฐกิจ

“ลงทะเบียนคนละครึ่ง” วันแรกคึกคัก! คาดเงินสะพัด 88000 ล้าน อัปเดตประชาชนทั่วไปเปิดลงวันไหน ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปทุกประเด็นร้อน กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมปฏิบัติการเปิดเสียงผี-เสียงเครื่องบิน ที่ชายแดนสระแก้ว สู่เวทีโลกเมื่อกัมพูชาร้อง UN และข้อถกเถียงทางกฎหมาย สงครามจิตวิทยา หรือ การทรมาน ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ กัน จอมพลัง ปะทะ สว.อังคณา ปมเปิดเสียงผีชายแดน ก่อนดูโหนกระแสวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่มะกันวิปริต โดน 41 กระทง บังคับลูกวัย 11 ปี ถ่ายคลิปอนาจารร่วมกับสัตว์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกลาโหม ถาม กัมพูชา พร้อมแค่ไหน หลังกดดันเปิดด่าน 20 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจราจรสามเสน รองทราย ข่าว

จำได้ไหม นายตำรวจฮีโร่ เห็นสิ่งผิดสังเกตก่อนสามเสนทรุด ยอมถูกด่า “ปิดถนนทำไม” ก่อนเซฟชีวิตคนนับสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟน ๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

มะเร็งตับอ่อนคร่าชีวิต นักร้องดัง สิ้นใจกะทันหัน ในวัย 51 ปี แฟนๆ ร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลัง สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ขอความช่วยเหลือ กัน จอมพลัง ตอบรับยินดีช่วย แต่แอบแซะเบา ๆ อยากให้ทำจริงจัง ไม่ใช่แค่การเมือง ยกเคสกล้องวงจรปิดชายแดน ข่าว

กัน จอมพลัง รับคำท้า สส.ไอซ์ ช่วยปราบแก๊งสแกมเมอร์เขมร แต่มีข้อแม้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ททท. ประกาศ “ลิซ่า” เป็น Amazing Thailand Ambassador ดันท่องเที่ยว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“สิริพงศ์” ยันข้อมูลซื้อขาย “คนละครึ่งพลัส” ไม่ส่งให้สรรพากรแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เห็นด้วยมั้ย? “กัน จอมพลัง” โพสต์ไทยควรจับมือเกาหลีใต้ ปรามสแกมเมอร์กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ต.ค. 2568 14:08 น.| อัปเดต: 15 ต.ค. 2568 14:08 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เจนนี่” ผุดโปรเจคยักษ์ “Live Market Festival” ตั้งบูธไลฟ์สด ทั่วประเทศ เริ่มปีหน้า

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด พญาบึ้ง 16/10/68 ส่องเลข 3 ตัวจากปากรู 8-2-7

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
สแกมเมอร์กัมพูชา หลอกคนเกาหลี

เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568

ตำรวจไทย ตามฟิกเกอร์มูลค่านับแสนได้คืน คนเก็บของเข้าใจผิดนึกว่าทิ้ง

เผยแพร่: 15 ตุลาคม 2568
Back to top button