สถานทูตเกาหลี โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำปกป้อง ปชช.
สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย โต้กระแสข่าวส่งทหารปราบสแกมเมอร์ ย้ำทำทุกวิถีทางการทูตเพื่อปกป้องประชาชนของตัวเอง
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ในกรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงถึงกระแสข่าวว่าทางรัฐบาลเกาหลีเตรียมส่งทหารลงพื้นที่กัมพูชา เพื่อปราบคอลเซ็นเตอร์นั้น
โดยทางสถานทูตระบุว่า ทางรัฐบาลเกาหลีทำทุกวิถีทางการทูตในการปกป้องประชาชนของตัวเอง ทว่าตามรายงานของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งในท่อนหนึ่งระบุว่า “คำเตือนล่าสุดจากเกาหลีใต้ที่ว่าอาจใช้มาตรการทางทหารกับสแกมเมอร์ข้ามพรมแดน” และ “รัฐบาลเกาหลีขู่ส่งทหารเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสแกมเมอร์ในภูมิภาค” นั้นไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ สำนักข่าว ยอนฮัป รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชา สืบเนื่องจากกรณีที่นักศึกษาในช่วงอายุ 20 ปี ถูกลักพาตัวและทรมานเป็นเหตุให้เสียชีวิตในประเทศกัมพูชา สร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวเกาหลีใต้
โดยทีมงานที่จะเดินทางไปยังกัมพูชานั้น จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ ตำรวจ และหน่วยสายสืบ จะเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและขอความร่วมมือในสอบสวนและส่งตัวพลเมืองเกาหลีใต้กลับประเทศ
พร้อมกันนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการชันสูตรพลิกศพของนักศึกษาและส่งร่างกลับประเทศ รวมถึงสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาคนดังกล่าวด้วย
